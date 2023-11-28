https://ria.ru/20231128/ukraina-1912374750.html
Володин призвал разделять народ и власть Украины
Володин призвал разделять народ и власть Украины - РИА Новости, 28.11.2023
Володин призвал разделять народ и власть Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что народ Украины надо отделять от преступной власти страны, при этом мирные граждане должны понимать, что с... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:00
2023-11-28T15:00
2023-11-28T15:00
специальная военная операция на украине
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что народ Украины надо отделять от преступной власти страны, при этом мирные граждане должны понимать, что с солдатами России на Украину идет мир и освобождение. "Когда речь идёт об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть. Мы боремся против нацистов, мы боремся против преступной власти. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идёт освобождение, идёт мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны", - рассказал Володин. Также он сообщил, что войска "планомерно теснят нацистов", армия выходит на новые рубежи, при этом необходимо делать все зависящее, чтобы ни в чем не нуждались семьи солдат и офицеров. "Давайте из этого исходить и делать всё для того, чтобы приближать Победу, для того, чтобы все здоровые силы объединились для этого. И когда мы начинаем с вами такой разговор, он очень ответственный. Спасибо за то, что все наши руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества. И, конечно, коллеги, правильно сказал Вячеслав Серафимович (Макаров на пленарном заседании), нам с вами повезло, что во главе страны стоит Владимир Владимирович Путин. Мы с вами помним, что было, через что прошли, причем многократно. И Геннадий Андреевич (Зюганов), он у нас всегда критикует, оппонирует, но в данном случае он всегда это подчёркивает, что наш президент делает всё для процветания страны, для её объединения", - сообщил председатель Госдумы. Также он отметил, что независимо от партийной принадлежности, необходимо подставить плечо, объединиться для достижения целей и задач, которые президент поставил в рамках целеполагания развития страны. "Это тоже для нас с вами, если хотите, дополнительная мобилизация, и необходимость спрашивать с каждого, с себя, потому что какие мы - такой парламент. Начнём с себя, значит, изменится ситуация рядом", - добавил Володин.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Володин призвал разделять народ и власть Украины
Володин: народ Украины надо отделять от ее преступной власти
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что народ Украины надо отделять от преступной власти страны, при этом мирные граждане должны понимать, что с солдатами России на Украину идет мир и освобождение.
"Когда речь идёт об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть. Мы боремся против нацистов, мы боремся против преступной власти. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идёт освобождение, идёт мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны", - рассказал Володин.
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Также он сообщил, что войска "планомерно теснят нацистов", армия выходит на новые рубежи, при этом необходимо делать все зависящее, чтобы ни в чем не нуждались семьи солдат и офицеров.
"Давайте из этого исходить и делать всё для того, чтобы приближать Победу, для того, чтобы все здоровые силы объединились для этого. И когда мы начинаем с вами такой разговор, он очень ответственный. Спасибо за то, что все наши руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества. И, конечно, коллеги, правильно сказал Вячеслав Серафимович (Макаров на пленарном заседании), нам с вами повезло, что во главе страны стоит Владимир Владимирович Путин. Мы с вами помним, что было, через что прошли, причем многократно. И Геннадий Андреевич (Зюганов), он у нас всегда критикует, оппонирует, но в данном случае он всегда это подчёркивает, что наш президент делает всё для процветания страны, для её объединения", - сообщил председатель Госдумы.
Также он отметил, что независимо от партийной принадлежности, необходимо подставить плечо, объединиться для достижения целей и задач, которые президент поставил в рамках целеполагания развития страны. "Это тоже для нас с вами, если хотите, дополнительная мобилизация, и необходимость спрашивать с каждого, с себя, потому что какие мы - такой парламент. Начнём с себя, значит, изменится ситуация рядом", - добавил Володин.
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