Столтенберг назвал продолжение военной поддержки Украины испытанием
Столтенберг: НАТО столкнулась с испытанием, решив продолжать поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс в настоящее время сталкивается с "испытанием" в связи с необходимостью продолжать военную поддержку Украины, а также не стал отвечать на вопрос журналистов о необходимости для Украины "рассмотреть новую стратегию для сохранения в качестве независимого государства" на фоне стремительно сокращающейся международной военной помощи.
"Наша обязанность - обеспечить поддержку Украины необходимым ей оружием <…> Союзники уже предоставили беспрецедентную военную поддержку, которая позволила достичь успехов <…> Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку <…> Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку, потому что это связано и с их безопасностью, а также это соответствует нашим прошлым договоренностям", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Североатлантического блока, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Нам просто надо держаться выбранного курса, это в интересах нашей собственной безопасности", - заключил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.