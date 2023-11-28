https://ria.ru/20231128/ukraina-1912338674.html

Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве

Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве - РИА Новости, 28.11.2023

Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве

Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:15

2023-11-28T13:15

2023-11-28T13:15

в мире

киев

украина

брюссель

роберта метсола

руслан стефанчук

европарламент

верховная рада украины

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком в Брюсселе глава ЕП Роберта Метсола. Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление писала, что Европарламент "планирует иметь постоянное присутствие в Киеве". "Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", - сказала Метсола. По ее мнению, этот шаг также приблизит Украину к членству в Евросоюзе.

https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html

https://ria.ru/20231116/lyayen-1909734098.html

киев

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, брюссель, роберта метсола, руслан стефанчук, европарламент, верховная рада украины