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Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве - РИА Новости, 28.11.2023
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13:15 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912338674.html
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве - РИА Новости, 28.11.2023
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве
Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:15
2023-11-28T13:15
в мире
киев
украина
брюссель
роберта метсола
руслан стефанчук
европарламент
верховная рада украины
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком в Брюсселе глава ЕП Роберта Метсола. Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление писала, что Европарламент "планирует иметь постоянное присутствие в Киеве". "Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", - сказала Метсола. По ее мнению, этот шаг также приблизит Украину к членству в Евросоюзе.
https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html
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в мире, киев, украина, брюссель, роберта метсола, руслан стефанчук, европарламент, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Брюссель, Роберта Метсола, Руслан Стефанчук, Европарламент, Верховная Рада Украины
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве

Европарламент усилит сотрудничество с Радой и создаст представительство в Киеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком в Брюсселе глава ЕП Роберта Метсола.
Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление писала, что Европарламент "планирует иметь постоянное присутствие в Киеве".
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"Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", - сказала Метсола.
По ее мнению, этот шаг также приблизит Украину к членству в Евросоюзе.
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В миреКиевУкраинаБрюссельРоберта МетсолаРуслан СтефанчукЕвропарламентВерховная Рада Украины
 
 
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