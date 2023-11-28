https://ria.ru/20231128/ukraina-1912338674.html
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве - РИА Новости, 28.11.2023
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве
Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:15
2023-11-28T13:15
2023-11-28T13:15
в мире
киев
украина
брюссель
роберта метсола
руслан стефанчук
европарламент
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812882784_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5178b3f56543f90072152e8ea6a91e35.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европейский парламент усилит сотрудничество с Верховной Радой и создаст свое постоянное представительство в Киеве, сообщила на совместной пресс-конференции со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком в Брюсселе глава ЕП Роберта Метсола. Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление писала, что Европарламент "планирует иметь постоянное присутствие в Киеве". "Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", - сказала Метсола. По ее мнению, этот шаг также приблизит Украину к членству в Евросоюзе.
https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html
https://ria.ru/20231116/lyayen-1909734098.html
киев
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812882784_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ed0cf3a285911a15ab0b8296f7134a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, брюссель, роберта метсола, руслан стефанчук, европарламент, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Брюссель, Роберта Метсола, Руслан Стефанчук, Европарламент, Верховная Рада Украины
Европарламент решил создать постоянное представительство в Киеве
Европарламент усилит сотрудничество с Радой и создаст представительство в Киеве