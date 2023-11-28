СМИ сообщили о растущих отчаянии и усталости на Украине из-за конфликта
Bloomberg: среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта, передает агентство Блумберг, поговорившее с рядом украинских граждан.
"Чувство уныния окутывает Украину... Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством", — сообщает агентство.
Как говорится в статье, на Украине приходит осознание того, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться. Блумберг добавляет, что, согласно опросам общественного мнения, в украинском обществе возникают трещины и снижается рейтинг одобрения Владимира Зеленского. Помимо этого, отмечается, что уже есть признаки колебания среди членов НАТО относительно помощи Киеву.
"Я чувствую отчаяние... По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее: этой войне нет конца, иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится", — приводит Блумберг слова медсестры из Киева Натальи Кобюк, чей муж находится на передовой уже в течение 22 месяцев.
Еще один собеседник агентства, 52-летний дизайнер из Львова Сергей Петровский отметил, что ожидания от контрнаступления были "немного завышены". "Сейчас самый большой страх — это внутренний хаос и раздоры... Люди боятся, что все это может лишить страну поддержки Запада, что на данный момент является ключевым вопросом", — приводит агентство слова Петровского.
"Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции (проблема, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб), и зимние месяцы выглядят еще более мрачными", — отмечает Блумберг.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.