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СМИ сообщили о растущих отчаянии и усталости на Украине из-за конфликта - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 28.11.2023 (обновлено: 13:53 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912286829.html
СМИ сообщили о растущих отчаянии и усталости на Украине из-за конфликта
СМИ сообщили о растущих отчаянии и усталости на Украине из-за конфликта - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ сообщили о растущих отчаянии и усталости на Украине из-за конфликта
Разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта, РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:55
2023-11-28T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта, передает агентство Блумберг, поговорившее с рядом украинских граждан. "Чувство уныния окутывает Украину... Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством", — сообщает агентство. Как говорится в статье, на Украине приходит осознание того, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться. Блумберг добавляет, что, согласно опросам общественного мнения, в украинском обществе возникают трещины и снижается рейтинг одобрения Владимира Зеленского. Помимо этого, отмечается, что уже есть признаки колебания среди членов НАТО относительно помощи Киеву. "Я чувствую отчаяние... По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее: этой войне нет конца, иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится", — приводит Блумберг слова медсестры из Киева Натальи Кобюк, чей муж находится на передовой уже в течение 22 месяцев. Еще один собеседник агентства, 52-летний дизайнер из Львова Сергей Петровский отметил, что ожидания от контрнаступления были "немного завышены". "Сейчас самый большой страх — это внутренний хаос и раздоры... Люди боятся, что все это может лишить страну поддержки Запада, что на данный момент является ключевым вопросом", — приводит агентство слова Петровского. "Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции (проблема, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб), и зимние месяцы выглядят еще более мрачными", — отмечает Блумберг. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
https://ria.ru/20231127/ukraina-1911616030.html
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о растущих отчаянии и усталости на Украине из-за конфликта

Bloomberg: среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта, передает агентство Блумберг, поговорившее с рядом украинских граждан.
"Чувство уныния окутывает Украину... Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством", — сообщает агентство.
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Как говорится в статье, на Украине приходит осознание того, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться. Блумберг добавляет, что, согласно опросам общественного мнения, в украинском обществе возникают трещины и снижается рейтинг одобрения Владимира Зеленского. Помимо этого, отмечается, что уже есть признаки колебания среди членов НАТО относительно помощи Киеву.
"Я чувствую отчаяние... По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее: этой войне нет конца, иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится", — приводит Блумберг слова медсестры из Киева Натальи Кобюк, чей муж находится на передовой уже в течение 22 месяцев.
Еще один собеседник агентства, 52-летний дизайнер из Львова Сергей Петровский отметил, что ожидания от контрнаступления были "немного завышены". "Сейчас самый большой страх — это внутренний хаос и раздоры... Люди боятся, что все это может лишить страну поддержки Запада, что на данный момент является ключевым вопросом", — приводит агентство слова Петровского.
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"Добавьте к этому тревогу по поводу призыва на военную службу, поскольку людские ресурсы на фронте ограничены, и постоянный гнев по поводу коррупции (проблема, которая по-прежнему находится на вершине списка украинских жалоб), и зимние месяцы выглядят еще более мрачными", — отмечает Блумберг.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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