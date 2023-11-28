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Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ
Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:34
2023-11-28T07:34
2023-11-28T07:34
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Офицеры отделов комплектования ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), ведущие учет потерь личного состава, с момента СВО начали вести "двойную бухгалтерию". Так, стало известно, что ГШ МО Украины отдал распоряжение под грифом "секретно" о переносе части безвозвратных потерь (погибших - ред.) в графу пропавших без вести с определенными пометками", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что процентное соотношение таких данных по потерям разнится и зависит в том числе от особых распоряжений вышестоящего командования.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ
Марочко: Киев скрывает потери ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести