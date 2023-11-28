https://ria.ru/20231128/ukraina-1912271602.html

Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ

Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ

Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:34

2023-11-28T07:34

2023-11-28T07:34

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Офицеры отделов комплектования ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), ведущие учет потерь личного состава, с момента СВО начали вести "двойную бухгалтерию". Так, стало известно, что ГШ МО Украины отдал распоряжение под грифом "секретно" о переносе части безвозвратных потерь (погибших - ред.) в графу пропавших без вести с определенными пометками", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что процентное соотношение таких данных по потерям разнится и зависит в том числе от особых распоряжений вышестоящего командования.

https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912144070.html

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украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире