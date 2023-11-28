Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912271602.html
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ
Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:34
2023-11-28T07:34
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Офицеры отделов комплектования ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), ведущие учет потерь личного состава, с момента СВО начали вести "двойную бухгалтерию". Так, стало известно, что ГШ МО Украины отдал распоряжение под грифом "секретно" о переносе части безвозвратных потерь (погибших - ред.) в графу пропавших без вести с определенными пометками", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что процентное соотношение таких данных по потерям разнится и зависит в том числе от особых распоряжений вышестоящего командования.
https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912144070.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c5a64fe37298a9f5fc1cf1623706571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о "двойной бухгалтерии" при подсчетах потерь ВСУ

Марочко: Киев скрывает потери ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Киевское командование скрывает реальные потери в рядах ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Офицеры отделов комплектования ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), ведущие учет потерь личного состава, с момента СВО начали вести "двойную бухгалтерию". Так, стало известно, что ГШ МО Украины отдал распоряжение под грифом "секретно" о переносе части безвозвратных потерь (погибших - ред.) в графу пропавших без вести с определенными пометками", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 15:07
Он отметил, что процентное соотношение таких данных по потерям разнится и зависит в том числе от особых распоряжений вышестоящего командования.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала