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ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году - РИА Новости, 28.11.2023
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06:04 28.11.2023 (обновлено: 10:15 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912266677.html
ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году
ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году - РИА Новости, 28.11.2023
ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году
ВВП Украины рухнул почти на треть в прошлом году, следует из данных Министерства экономики страны и Нацбанка. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:04
2023-11-28T10:15
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николай азаров (политик)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВВП Украины рухнул почти на треть в прошлом году, следует из данных Министерства экономики страны и Нацбанка.Как утверждается в октябрьском прогнозе Национального банка, этот показатель упал на 29,1 процента: с 5,5 триллиона гривен в 2021 году до 3,8 триллиона в 2022-м.В Минфине Украины ранее признали, что в августе государственный долг страны достиг почти 134 миллиардов долларов. При этом бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, что он может вырасти в этом году до рекордных 173 миллиардов долларов.Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.Как подчеркивал председатель комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь. В свою очередь, министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899358767.html
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украина, россия, николай азаров (политик), мвф, киев, сша, экономика, сергей марченко
Украина, Россия, Николай Азаров (политик), МВФ, Киев, США, Экономика, Сергей Марченко
ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году

На Украине оценили падение ВПП почти на треть в 2022 году

© AP Photo / Efrem LukatskyСофийский собор в Киеве и флаг Украины
Софийский собор в Киеве и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Софийский собор в Киеве и флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВВП Украины рухнул почти на треть в прошлом году, следует из данных Министерства экономики страны и Нацбанка.
Как утверждается в октябрьском прогнозе Национального банка, этот показатель упал на 29,1 процента: с 5,5 триллиона гривен в 2021 году до 3,8 триллиона в 2022-м.
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В Минфине Украины ранее признали, что в августе государственный долг страны достиг почти 134 миллиардов долларов. При этом бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, что он может вырасти в этом году до рекордных 173 миллиардов долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.
Как подчеркивал председатель комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь. В свою очередь, министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов.
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