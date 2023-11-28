https://ria.ru/20231128/ukraina-1912266677.html

ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году

ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году - РИА Новости, 28.11.2023

ВВП Украины упал почти на треть в 2022 году

ВВП Украины рухнул почти на треть в прошлом году, следует из данных Министерства экономики страны и Нацбанка. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:04

2023-11-28T06:04

2023-11-28T10:15

украина

россия

николай азаров (политик)

мвф

киев

сша

экономика

сергей марченко

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВВП Украины рухнул почти на треть в прошлом году, следует из данных Министерства экономики страны и Нацбанка.Как утверждается в октябрьском прогнозе Национального банка, этот показатель упал на 29,1 процента: с 5,5 триллиона гривен в 2021 году до 3,8 триллиона в 2022-м.В Минфине Украины ранее признали, что в августе государственный долг страны достиг почти 134 миллиардов долларов. При этом бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, что он может вырасти в этом году до рекордных 173 миллиардов долларов.Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.Как подчеркивал председатель комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, почти половину всех поступлений в бюджет Украины в 2023 году составила зарубежная помощь. В свою очередь, министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899358767.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872272259.html

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россия

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украина, россия, николай азаров (политик), мвф, киев, сша, экономика, сергей марченко