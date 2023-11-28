https://ria.ru/20231128/ucheniya-1912358522.html

МЧС провело учения на трассе "Нева"

МЧС провело учения на трассе "Нева" - РИА Новости, 28.11.2023

МЧС провело учения на трассе "Нева"

Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность сил и средств РСЧС к ликвидации последствий крупного ДТП на федеральной автотрассе М-11 "Нева", рассказали РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:14

2023-11-28T14:14

2023-11-28T14:14

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россия

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александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность сил и средств РСЧС к ликвидации последствий крупного ДТП на федеральной автотрассе М-11 "Нева", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Двадцать восьмого ноября под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова впервые проведено учение по устранению нарушений транспортного сообщения в осенне-зимний период на федеральной трассе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что масштабные практические мероприятия развернулись на автомагистрали М-11 "Нева" в шести регионах страны: Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях, а также в Санкт-Петербурге. "На одной из основных автомобильных магистралей нашей страны важно обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать риски возникновения аварий, особенно в осенне-зимний период. В случае необходимости мы должны оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы", - приводит пресс-служба слова Куренкова на открытии учений. Собеседник агентства уточнил, что за девять часов практических действий отработаны приемы и способы аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте ДТП. Проверены также реальность планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, надежность систем управления, связи и оповещения. "Всего задействованы более 600 специалистов и 200 единиц техники. Особое внимание уделено порядку прохождения информации и организации межведомственного взаимодействия. А также рассмотрены различные сценарии действий в случае заторов на дороге при ДТП или снежных заносах. Такие явления не редки для зимы, и мы должны практиковать способы оперативной помощи автомобилистам, в том числе с применением стационарных и мобильных пунктов обогрева", - рассказал Куренков. В условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывались сразу несколько учебных задач. Так, в Тверской области, где лично присутствовал министр, были ликвидированы последствия условного столкновения автобуса и топливозаправщика. Особое внимание было уделено отработке алгоритма проведения санитарно-авиационной эвакуации пострадавших. В Новгородской области в работах по восстановлению железнодорожного сообщения участвовали силы РЖД. По легенде учений, в результате ДТП грузовик после столкновения с автобусом упал на железнодорожные пути. В Московской и Ленинградской областях силы и средства РСЧС участвовали в ликвидации крупных заторов машин на автотрассе. Специалисты экстренно демонтировали металлические ограждения вдоль дороги, чтобы задействовать встречную полосу для организации движения транспорта. "Полученный опыт будет учтен в работе, распространен на другие регионы. Это позволит повысить эффективность реагирования на дорожные происшествия", - резюмировал Куренков.

https://ria.ru/20231108/mchs-1908140362.html

https://ria.ru/20231107/pozhar-1908018311.html

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, санкт-петербург