Мединский рассказал о требованиях Москвы на переговорах с Киевом
Мединский: Москва требовала от Киева нейтралитета и признать Крым российским
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Признание Крыма российской территорией и нейтралитет Украины были одними из основных условий Москвы на переговорах с Киевом весной 2022 года, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
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"Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что, помимо этого, было безусловным требованием с нашей стороны признание российского суверенитета над Крымом", — сказал он.
Мединский отметил, что Россия также добивалась признания независимости республик Донбасса. По его словам, Москва исходила из необходимости защитить русскоязычное население в этом регионе. При этом цели завоевать Украину Россия никогда перед собой не ставила, однако страны Запада и Владимир Зеленский втянули оба государства в полноценные боевые действия, добавил Мединский.
Глава делегации подчеркнул, что если бы Киев подписал в апреле прошлого года мирный договор, то спас бы сотни тысяч жизней солдат ВСУ. Он отметил, что в апреле 2022-го в столицу Украины, помимо премьера Великобритании Бориса Джонсона, прилетали главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые посоветовали не идти на это соглашение.
Мединский также заявил, что сейчас заключение мира с Киевом возможно при выполнении целей и задач спецоперации. Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров, резюмировал он.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.