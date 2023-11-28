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Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова - РИА Новости, 28.11.2023
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Религия
 
14:54 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/suvorov-1912372889.html
Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова
Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова - РИА Новости, 28.11.2023
Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова
На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:54
2023-11-28T14:54
религия
россия
русская православная церковь
александр суворов (полководец)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник. На сайте РПЦ сообщается, что по итогам работы военной секции было вынесено решение "поддержать инициативу патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова". В августе Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал ранее РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа. Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит Москве 27 и 28 ноября в залах храма Христа Спасителя. Тематические секции возглавили заместители главы собора, ведущие политики, экономисты, ученые страны, главы регионов, представители духовенства и творческой интеллигенции. 28 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный пленум ВРНС. ВРНС - международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.
https://ria.ru/20230825/suvorov-1892241976.html
https://ria.ru/20230518/suvorov-1872499616.html
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россия, русская православная церковь, александр суворов (полководец), общество
Религия, Россия, Русская православная церковь, Александр Суворов (полководец), Общество
Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова

Всемирный русский народный собор выступил за причисление Суворова к лику святых

CC0 / / Портрет Александра Суворова. Художник Дмитрий Левицкий
Портрет Александра Суворова. Художник Дмитрий Левицкий - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC0 / /
Портрет Александра Суворова. Художник Дмитрий Левицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник.
На сайте РПЦ сообщается, что по итогам работы военной секции было вынесено решение "поддержать инициативу патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова".
Бюст полководца А. В. Суворова работы Василия Демут-Малиновского на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова
25 августа, 15:59
В августе Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал ранее РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит Москве 27 и 28 ноября в залах храма Христа Спасителя. Тематические секции возглавили заместители главы собора, ведущие политики, экономисты, ученые страны, главы регионов, представители духовенства и творческой интеллигенции. 28 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный пленум ВРНС.
ВРНС - международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.
Портрет Александра Суворова. Художник Карл Штейбен
"Тяжело в учении, легко в походе". Что вы знаете об Александре Суворове?
18 мая, 08:00
 
РелигияРоссияРусская православная церковьАлександр Суворов (полководец)Общество
 
 
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