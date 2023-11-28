Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова
Всемирный русский народный собор выступил за причисление Суворова к лику святых
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник.
На сайте РПЦ сообщается, что по итогам работы военной секции было вынесено решение "поддержать инициативу патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова".
В августе Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал ранее РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит Москве 27 и 28 ноября в залах храма Христа Спасителя. Тематические секции возглавили заместители главы собора, ведущие политики, экономисты, ученые страны, главы регионов, представители духовенства и творческой интеллигенции. 28 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный пленум ВРНС.
ВРНС - международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.