https://ria.ru/20231128/suvorov-1912372889.html

Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова

Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова - РИА Новости, 28.11.2023

Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова

На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:54

2023-11-28T14:54

2023-11-28T14:54

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общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На военной секции Всемирного русского народного собора поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова, отметив, что она исходила от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Русской православной церкви во вторник. На сайте РПЦ сообщается, что по итогам работы военной секции было вынесено решение "поддержать инициативу патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова". В августе Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение передать вопрос о канонизации Суворова в профильную комиссию. Синодальная комиссия по канонизации святых будет детально исследовать имеющиеся сведения о генералиссимусе Александре Суворове, на основании которых может быть принято решение о его канонизации, сказал ранее РИА Новости участник комиссии, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа. Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит Москве 27 и 28 ноября в залах храма Христа Спасителя. Тематические секции возглавили заместители главы собора, ведущие политики, экономисты, ученые страны, главы регионов, представители духовенства и творческой интеллигенции. 28 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоится юбилейный пленум ВРНС. ВРНС - международная общественная организация, духовно-просветительное, культурное и благотворительное общественное объединение. ВРНС основан в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Основной целью Собора является содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплению российской государственности, усилению роли православной Церкви в жизни общества и ее взаимодействию с традиционными конфессиями России.

https://ria.ru/20230825/suvorov-1892241976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, русская православная церковь, александр суворов (полководец), общество