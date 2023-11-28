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Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма - РИА Новости, 28.11.2023
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20:18 28.11.2023 (обновлено: 20:37 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма - РИА Новости, 28.11.2023
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Ущерб инфраструктуре Крыма от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценивается в сумму около 500 миллионов рублей, окончательная сумма может... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:18
2023-11-28T20:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
евпатория
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Ущерб инфраструктуре Крыма от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценивается в сумму около 500 миллионов рублей, окончательная сумма может увеличиться вдвое, заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев."По состоянию на 18 часов (вторника – ред.) ущерб, нанесенный стихией (республике Крым – ред.), составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое ", - сказал Садаклиев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что стихия подтопила около 100 домов в Евпатории, повредила около 800 кровель домов, обесточила объекты по всему полуострову. Он отметил, что шторм нанес серьезные повреждения берегоукрепительным объектам на побережье и набережным по всему полуострову. Ликвидация последствий стихии продолжается.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, евпатория, сильный шторм на черноморском побережье россии
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Евпатория, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма

Глава МЧС Крыма: ущерб от шторма предварительно оценивается в 490 млн рублей

© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
Последствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Ущерб инфраструктуре Крыма от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценивается в сумму около 500 миллионов рублей, окончательная сумма может увеличиться вдвое, заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев.
"По состоянию на 18 часов (вторника – ред.) ущерб, нанесенный стихией (республике Крым – ред.), составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое ", - сказал Садаклиев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что стихия подтопила около 100 домов в Евпатории, повредила около 800 кровель домов, обесточила объекты по всему полуострову. Он отметил, что шторм нанес серьезные повреждения берегоукрепительным объектам на побережье и набережным по всему полуострову. Ликвидация последствий стихии продолжается.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЕвпаторияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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