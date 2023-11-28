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Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма - РИА Новости, 28.11.2023
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Ущерб инфраструктуре Крыма от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценивается в сумму около 500 миллионов рублей, окончательная сумма может... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:18
2023-11-28T20:18
2023-11-28T20:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
евпатория
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Ущерб инфраструктуре Крыма от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценивается в сумму около 500 миллионов рублей, окончательная сумма может увеличиться вдвое, заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев."По состоянию на 18 часов (вторника – ред.) ущерб, нанесенный стихией (республике Крым – ред.), составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое ", - сказал Садаклиев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что стихия подтопила около 100 домов в Евпатории, повредила около 800 кровель домов, обесточила объекты по всему полуострову. Он отметил, что шторм нанес серьезные повреждения берегоукрепительным объектам на побережье и набережным по всему полуострову. Ликвидация последствий стихии продолжается.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, евпатория, сильный шторм на черноморском побережье россии
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Евпатория, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Глава МЧС Крыма: ущерб от шторма предварительно оценивается в 490 млн рублей