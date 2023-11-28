https://ria.ru/20231128/sayty-1912470445.html

Российские сайты уберут кнопки входа при помощи Google, сообщили в ГД

Российские сайты уберут кнопки входа при помощи Google, сообщили в ГД - РИА Новости, 28.11.2023

Российские сайты уберут кнопки входа при помощи Google, сообщили в ГД

Мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации, зарубежные системы, например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:36

2023-11-28T18:36

2023-11-28T18:38

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации, зарубежные системы, например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать, сообщил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegam-канале. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект об установление переходного периода до 1 января 2025 года, в течение которого российские ИТ-компании смогут продолжить использование своих информационных систем для авторизации пользователей. Согласно принятым в июле поправкам в 149-ФЗ авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, ЕБС или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной, отмечал ранее Горелкин. "Важно отметить, что мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать", - написал он. Также депутат отметил, что много вопросов от пользователей и от журналистов приходит по поводу использования электронной почты для входа на сайты. "Существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом. Некоторые российские почтовые сервисы уже начали использовать этот миф в своих целях, убеждая людей переносить к ним аккаунты с Gmail. Конечно, на российские сервисы переезжать нужно (особенно госслужащим), но для чистоты отношений отмечу: закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231123/shtraf-1911446112.html

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технологии, google, антон горелкин, госдума рф, общество