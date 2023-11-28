https://ria.ru/20231128/sammit-1912475230.html

Блинкен обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО в 2024 году

Блинкен обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023

Блинкен обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО в 2024 году

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел в Брюсселе встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудили приоритеты политики... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:51

2023-11-28T18:51

2023-11-28T18:51

в мире

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йенс столтенберг

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел в Брюсселе встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудили приоритеты политики альянса и подготовку к саммиту в Вашингтоне в 2024 году, сообщила пресс-служба госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг обсудили приоритеты альянса, включая подготовку к Вашингтонскому саммиту и 75-летию НАТО в 2024 году, продолжение поддержки Украины и безопасность на Западных Балканах", - говорится в распространенном заявлении американского дипведомства. Помимо этого, Блинкен и Столтенберг обсудили обязательства НАТО в части инвестиций, а также меры по укреплению сдерживания и обороноспособности Североатлантического альянса. Как сообщил ранее госдепартамент, Блинкен 28-29 ноября будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании глав МИД стран НАТО. После этого он отправится с визитом на Ближний Восток.

https://ria.ru/20231124/peskov-1911551761.html

брюссель

сша

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в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен