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Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам ряда регионов - РИА Новости, 28.11.2023
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14:31 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/rybaki-1912363754.html
Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам ряда регионов
Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам ряда регионов - РИА Новости, 28.11.2023
Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам ряда регионов
Минсельхоз РФ предложил компенсировать часть затрат на операционные расходы организациям рыбохозяйственного комплекса части южных и новых регионов РФ, ведущих... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:31
2023-11-28T14:31
экономика
россия
азовское море
севастополь
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил компенсировать часть затрат на операционные расходы организациям рыбохозяйственного комплекса части южных и новых регионов РФ, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, за счет доходов от крабовых аукционов, следует из проекта постановления кабмина на сайте проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления направлен на оказание мер государственной поддержки следующим субъектам Российской Федерации: город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область на возмещение части затрат на операционные расходы, организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и (или) аквакультуру (рыбоводство) в акватории Азовского и (или) Черного морей", - говорится в пояснительной записке. По оценке министерства, потребность в средствах федерального бюджета ‎на предоставление субсидии составит порядка 327 миллионов рублей ежегодно. Финансирование предлагается обеспечить ‎за счет поступления в 2024 году доходов федерального бюджета от продажи ‎на аукционе инвестквот на добычу крабов. Указывается, что в настоящее время организации рыбохозяйственного комплекса этих регионов испытывают чрезвычайные финансовые трудности, обусловленные, в частности, ограничениями ведения промысла в открытых районах ‎Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в том числе из-за сбоя судового навигационного оборудования. Помимо этого, отмечаются трудности с заходом и выходом в порты Азовского и Черного морей и вынужденные изменения маршрута промысла в сторону удаленных районов. "Проектом постановления предлагается в целях сохранения среднесписочной численности работников указанных организаций компенсировать часть затрат на операционные расходы", - говорится в документе. Уточняется, что предлагается компенсировать расходы на оплату труда сотрудников, на осуществление социальных отчислений, в том числе на страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию.
https://ria.ru/20231011/ulov-1901932475.html
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азовское море
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экономика, россия, азовское море, севастополь, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Азовское море, Севастополь, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам ряда регионов

Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам ряда южных и новых регионов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРыбак плывет на лодке по реке Пинега в Архангельской области
Рыбак плывет на лодке по реке Пинега в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рыбак плывет на лодке по реке Пинега в Архангельской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил компенсировать часть затрат на операционные расходы организациям рыбохозяйственного комплекса части южных и новых регионов РФ, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, за счет доходов от крабовых аукционов, следует из проекта постановления кабмина на сайте проектов нормативных правовых актов.
«
"Проект постановления направлен на оказание мер государственной поддержки следующим субъектам Российской Федерации: город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область на возмещение части затрат на операционные расходы, организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и (или) аквакультуру (рыбоводство) в акватории Азовского и (или) Черного морей", - говорится в пояснительной записке.
По оценке министерства, потребность в средствах федерального бюджета ‎на предоставление субсидии составит порядка 327 миллионов рублей ежегодно. Финансирование предлагается обеспечить ‎за счет поступления в 2024 году доходов федерального бюджета от продажи ‎на аукционе инвестквот на добычу крабов.
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Указывается, что в настоящее время организации рыбохозяйственного комплекса этих регионов испытывают чрезвычайные финансовые трудности, обусловленные, в частности, ограничениями ведения промысла в открытых районах ‎Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в том числе из-за сбоя судового навигационного оборудования.
Помимо этого, отмечаются трудности с заходом и выходом в порты Азовского и Черного морей и вынужденные изменения маршрута промысла в сторону удаленных районов.
"Проектом постановления предлагается в целях сохранения среднесписочной численности работников указанных организаций компенсировать часть затрат на операционные расходы", - говорится в документе. Уточняется, что предлагается компенсировать расходы на оплату труда сотрудников, на осуществление социальных отчислений, в том числе на страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию.
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ЭкономикаРоссияАзовское мореСевастопольМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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