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Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода - РИА Новости, 28.11.2023

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода

Минсельхоз РФ предложил продлить экспорт риса и рисовой крупы из РФ на полгода, до 30 июня 2024 года, следует из проекта постановления, опубликованного на... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:04

2023-11-28T17:04

2023-11-28T17:11

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил продлить экспорт риса и рисовой крупы из РФ на полгода, до 30 июня 2024 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис) из Российской Федерации", - говорится в документе.Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 31 декабря 2023 года.

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, россия, рис, евразийский экономический союз, в мире