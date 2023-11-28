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Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента - РИА Новости, 28.11.2023
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11:54 28.11.2023 (обновлено: 13:08 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ris-1912315091.html
Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента
Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента - РИА Новости, 28.11.2023
Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента
РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:54
2023-11-28T13:08
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года", - сказал Патрушев.В прошлом году валовый сбор риса снизился сразу на 14,2%, до 923,1 тысячи тонн - отрицательный вклад внесла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей Краснодарского края.Кабмин РФ с 1 июля 2022 года ввёл запрет на экспорт риса и рисовой крупы, объясняя это целями исключения риска дефицита и обеспечения стабильных цен на готовую продукцию для потребителей. Позже этот запрет неоднократно продлевался, последний раз - до 31 декабря 2023 года.Согласно данным Росстата, цены на рис за период с 14 по 20 ноября выросли на 0,27%, с начала года по 20 ноября - прибавили 8,98%.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента

Патрушев: Россия в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн риса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка на рисовых полях
Уборка на рисовых полях - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка на рисовых полях. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года", - сказал Патрушев.
В прошлом году валовый сбор риса снизился сразу на 14,2%, до 923,1 тысячи тонн - отрицательный вклад внесла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей Краснодарского края.
Кабмин РФ с 1 июля 2022 года ввёл запрет на экспорт риса и рисовой крупы, объясняя это целями исключения риска дефицита и обеспечения стабильных цен на готовую продукцию для потребителей. Позже этот запрет неоднократно продлевался, последний раз - до 31 декабря 2023 года.
Согласно данным Росстата, цены на рис за период с 14 по 20 ноября выросли на 0,27%, с начала года по 20 ноября - прибавили 8,98%.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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