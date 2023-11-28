https://ria.ru/20231128/ris-1912315091.html

Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента

Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента - РИА Новости, 28.11.2023

Валовый сбор риса в России за год вырос на 24 процента

РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:54

2023-11-28T11:54

2023-11-28T13:08

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ в 2023 году собрала более 1,1 миллиона тонн, это почти на четверть больше, чем год назад, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года", - сказал Патрушев.В прошлом году валовый сбор риса снизился сразу на 14,2%, до 923,1 тысячи тонн - отрицательный вклад внесла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей Краснодарского края.Кабмин РФ с 1 июля 2022 года ввёл запрет на экспорт риса и рисовой крупы, объясняя это целями исключения риска дефицита и обеспечения стабильных цен на готовую продукцию для потребителей. Позже этот запрет неоднократно продлевался, последний раз - до 31 декабря 2023 года.Согласно данным Росстата, цены на рис за период с 14 по 20 ноября выросли на 0,27%, с начала года по 20 ноября - прибавили 8,98%.

https://ria.ru/20231027/urozhay-1905692118.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)