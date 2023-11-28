https://ria.ru/20231128/putin-1912463452.html

Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин

Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин

Россияне показали всенародную силу и волю, решимость отстаивать коренные интересы, строить страну для себя и для будущих поколений, исходя из собственных... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:09

2023-11-28T18:09

2023-11-28T18:09

россия

владимир путин

врнс

всемирный русский народный собор (врнс)

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне показали всенародную силу и волю, решимость отстаивать коренные интересы, строить страну для себя и для будущих поколений, исходя из собственных представлений о семье и государстве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Петр Аркадьевич Столыпин в свое время подчеркивал, что выше всего – право, опирающееся на всенародную силу. И мы вместе показали и такую всенародную силу, и такую всенародную волю, решимость отстаивать именно свои коренные интересы, коренные интересы народов России, руководствоваться не чужими, заимствованными у кого-то, а собственными суверенными мировоззрениями, своим пониманием того, как должны развиваться семья и все государство, строить Россию для себя и для наших детей", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.

https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, врнс, всемирный русский народный собор (врнс), общество