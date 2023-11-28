https://ria.ru/20231128/putin-1912463452.html
Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин
Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин
Россияне показали всенародную силу и волю, решимость отстаивать коренные интересы, строить страну для себя и для будущих поколений, исходя из собственных... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:09
2023-11-28T18:09
2023-11-28T18:09
россия
владимир путин
врнс
всемирный русский народный собор (врнс)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне показали всенародную силу и волю, решимость отстаивать коренные интересы, строить страну для себя и для будущих поколений, исходя из собственных представлений о семье и государстве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Петр Аркадьевич Столыпин в свое время подчеркивал, что выше всего – право, опирающееся на всенародную силу. И мы вместе показали и такую всенародную силу, и такую всенародную волю, решимость отстаивать именно свои коренные интересы, коренные интересы народов России, руководствоваться не чужими, заимствованными у кого-то, а собственными суверенными мировоззрениями, своим пониманием того, как должны развиваться семья и все государство, строить Россию для себя и для наших детей", - сказал Путин на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.
https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, врнс, всемирный русский народный собор (врнс), общество
Россия, Владимир Путин, ВРНС, Всемирный русский народный собор (ВРНС), Общество
Россия показала решимость отстаивать собственные интересы, заявил Путин
Путин: россияне показали всенародную силу и волю, решимость отстаивать интересы