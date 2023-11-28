https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html
Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер
Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер - РИА Новости, 28.11.2023
Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер
Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, страна отстаивает высшее историческое право быть Россией, страной цивилизацией, заявил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:48
2023-11-28T16:48
2023-11-28T16:50
россия
владимир путин
общество
всемирный русский народный собор (врнс)
врнс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, страна отстаивает высшее историческое право быть Россией, страной цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша битва за суверенитет, за справедливость носит, без всякого преувеличения, национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной цивилизацией", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.
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россия, владимир путин, общество, всемирный русский народный собор (врнс), врнс
Россия, Владимир Путин, Общество, Всемирный русский народный собор (ВРНС), ВРНС
Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер
Путин: битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер