https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html

Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер

Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер - РИА Новости, 28.11.2023

Путин: битва России за суверенитет носит освободительный характер

Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, страна отстаивает высшее историческое право быть Россией, страной цивилизацией, заявил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:48

2023-11-28T16:48

2023-11-28T16:50

россия

владимир путин

общество

всемирный русский народный собор (врнс)

врнс

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, страна отстаивает высшее историческое право быть Россией, страной цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша битва за суверенитет, за справедливость носит, без всякого преувеличения, национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной цивилизацией", - сказал Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном Соборе.

https://ria.ru/20231128/rossiya-1912424591.html

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россия, владимир путин, общество, всемирный русский народный собор (врнс), врнс