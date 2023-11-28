https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html

Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства

Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства - РИА Новости, 28.11.2023

Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства

Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства, заявил Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:44

2023-11-28T16:44

2023-11-28T17:21

россия

владимир путин

политика

всемирный русский народный собор (врнс)

врнс

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства, заявил Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе."Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю: именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен."Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою "исключительность", — добавил Путин. Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.

https://ria.ru/20231023/bayden-1904633923.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, всемирный русский народный собор (врнс), врнс