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Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства - РИА Новости, 28.11.2023
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16:44 28.11.2023 (обновлено: 17:21 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства - РИА Новости, 28.11.2023
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства
Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства, заявил Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:44
2023-11-28T17:21
россия
владимир путин
политика
всемирный русский народный собор (врнс)
врнс
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства, заявил Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе.&quot;Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю: именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства&quot;, — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен."Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою "исключительность", — добавил Путин. Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904633923.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html
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россия, владимир путин, политика, всемирный русский народный собор (врнс), врнс
Россия, Владимир Путин, Политика, Всемирный русский народный собор (ВРНС), ВРНС
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства

Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства, заявил Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе.
«

"Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю: именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен.
"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою "исключительность", — добавил Путин.
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Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
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