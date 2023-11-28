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Путин назвал попытки расколоть общество предательством - РИА Новости, 28.11.2023
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16:32 28.11.2023 (обновлено: 17:09 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912417697.html
Путин назвал попытки расколоть общество предательством
Путин назвал попытки расколоть общество предательством - РИА Новости, 28.11.2023
Путин назвал попытки расколоть общество предательством
Любые попытки посеять рознь, расколоть общество России – это предательство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:32
2023-11-28T17:09
россия
владимир путин
врнс
всемирный русский народный собор (врнс)
общество
российская империя
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Любые попытки посеять рознь, расколоть общество России – это предательство, заявил президент России Владимир Путин."Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", - сообщил Путин, обращаясь к участникам Всемирного русского народного собора.Также в своей речи глава государства вспомнил слова святителя Григория Богослова о том, что почитать мать – святое дело, а Родина – это общая мать."Возникшие после распада Российской Империи и Советского союза очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html
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Путин: "Мы никому не позволим делить Россию"
Путин: "Мы никому не позволим делить Россию"
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россия, владимир путин, врнс, всемирный русский народный собор (врнс), общество, российская империя
Россия, Владимир Путин, ВРНС, Всемирный русский народный собор (ВРНС), Общество, Российская империя
Путин назвал попытки расколоть общество предательством

Путин назвал попытки расколоть общество, посеять рознь предательством

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Любые попытки посеять рознь, расколоть общество России – это предательство, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", - сообщил Путин, обращаясь к участникам Всемирного русского народного собора.
Также в своей речи глава государства вспомнил слова святителя Григория Богослова о том, что почитать мать – святое дело, а Родина – это общая мать.
"Возникшие после распада Российской Империи и Советского союза очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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РоссияВладимир ПутинВРНСВсемирный русский народный собор (ВРНС)ОбществоРоссийская империя
 
 
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