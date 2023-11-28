https://ria.ru/20231128/putin-1912417697.html

Путин назвал попытки расколоть общество предательством

Путин назвал попытки расколоть общество предательством - РИА Новости, 28.11.2023

Путин назвал попытки расколоть общество предательством

Любые попытки посеять рознь, расколоть общество России – это предательство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:32

2023-11-28T16:32

2023-11-28T17:09

россия

владимир путин

врнс

всемирный русский народный собор (врнс)

общество

российская империя

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Любые попытки посеять рознь, расколоть общество России – это предательство, заявил президент России Владимир Путин."Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", - сообщил Путин, обращаясь к участникам Всемирного русского народного собора.Также в своей речи глава государства вспомнил слова святителя Григория Богослова о том, что почитать мать – святое дело, а Родина – это общая мать."Возникшие после распада Российской Империи и Советского союза очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html

россия

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Путин: "Мы никому не позволим делить Россию" Путин: "Мы никому не позволим делить Россию" 2023-11-28T16:32 true PT0M18S

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россия, владимир путин, врнс, всемирный русский народный собор (врнс), общество, российская империя