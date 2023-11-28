https://ria.ru/20231128/pushilin-1912410120.html

Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей

Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей - РИА Новости, 28.11.2023

Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей

Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:21

2023-11-28T16:21

2023-11-28T17:39

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу, вытащившему из-под завалов после ракетных ударов десять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина."Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества посмертно награжден Юрий Витальевич Володкевич", - говорится в сообщении. Глава республики рассказал, что Володкевич был старшим лейтенантом, с 2014 года защищавший Донбасс, и когда по центру Донецка украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS и в административном здании пострадали люди, Володкевич пришел им на помощь. "Повторный удар не испугал его, он продолжил спасать людей и достал из-под завалов более 10 человек", - написал Пушилин. В результате третьего обстрела Юрий Володкевич получил смертельное ранение. Отмечается, что награду вручили его супруге Вере Голубовой.

https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html

https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко, россия, донбасс, общество