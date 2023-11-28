https://ria.ru/20231128/pushilin-1912410120.html
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей - РИА Новости, 28.11.2023
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей
Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:21
2023-11-28T16:21
2023-11-28T17:39
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу, вытащившему из-под завалов после ракетных ударов десять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина."Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества посмертно награжден Юрий Витальевич Володкевич", - говорится в сообщении. Глава республики рассказал, что Володкевич был старшим лейтенантом, с 2014 года защищавший Донбасс, и когда по центру Донецка украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS и в административном здании пострадали люди, Володкевич пришел им на помощь. "Повторный удар не испугал его, он продолжил спасать людей и достал из-под завалов более 10 человек", - написал Пушилин. В результате третьего обстрела Юрий Володкевич получил смертельное ранение. Отмечается, что награду вручили его супруге Вере Голубовой.
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко, россия, донбасс, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Россия, Донбасс, Общество
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей
Пушилин вручил посмертную награду Володкевичу, спасшему более десяти человек