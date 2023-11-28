Рейтинг@Mail.ru
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 28.11.2023 (обновлено: 17:39 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/pushilin-1912410120.html
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей - РИА Новости, 28.11.2023
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей
Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:21
2023-11-28T17:39
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей кириенко
россия
донбасс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912452038_0:0:1483:834_1920x0_80_0_0_3c0750ac3f28a80c3a383bf8477795bd.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу, вытащившему из-под завалов после ракетных ударов десять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина."Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества посмертно награжден Юрий Витальевич Володкевич", - говорится в сообщении. Глава республики рассказал, что Володкевич был старшим лейтенантом, с 2014 года защищавший Донбасс, и когда по центру Донецка украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS и в административном здании пострадали люди, Володкевич пришел им на помощь. "Повторный удар не испугал его, он продолжил спасать людей и достал из-под завалов более 10 человек", - написал Пушилин. В результате третьего обстрела Юрий Володкевич получил смертельное ранение. Отмечается, что награду вручили его супруге Вере Голубовой.
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912452038_0:0:1113:834_1920x0_80_0_0_6ac9937ba1e7cfa149b65b0038b92360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко, россия, донбасс, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Россия, Донбасс, Общество
Старшего лейтенанта Володкевича посмертно наградили за спасение людей

Пушилин вручил посмертную награду Володкевичу, спасшему более десяти человек

© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили орден Межества супруге Юрия Володкевича
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили орден Межества супруге Юрия Володкевича
© Пушилин Д.В./Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили орден Межества супруге Юрия Володкевича
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил посмертную награду Юрию Володкевичу, вытащившему из-под завалов после ракетных ударов десять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
"Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества посмертно награжден Юрий Витальевич Володкевич", - говорится в сообщении.
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
4 октября, 18:21
Глава республики рассказал, что Володкевич был старшим лейтенантом, с 2014 года защищавший Донбасс, и когда по центру Донецка украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS и в административном здании пострадали люди, Володкевич пришел им на помощь.
«
"Повторный удар не испугал его, он продолжил спасать людей и достал из-под завалов более 10 человек", - написал Пушилин. В результате третьего обстрела Юрий Володкевич получил смертельное ранение.
Отмечается, что награду вручили его супруге Вере Голубовой.
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей
6 июня, 15:58
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСергей КириенкоРоссияДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала