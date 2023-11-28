https://ria.ru/20231128/pnevmoniya-1912431879.html
США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии
США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии - РИА Новости, 28.11.2023
США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поддерживает контакт с представителями здравоохранения в КНР на фоне опасений по поводу вспышки... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:48
2023-11-28T16:48
2023-11-28T16:52
в мире
китай
сша
пекин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поддерживает контакт с представителями здравоохранения в КНР на фоне опасений по поводу вспышки инфекционных респираторных заболеваний на севере Китая, сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя центра. "(Центр - ред.) продолжит следить за ситуацией, сотрудничая с глобальными партнерами в области здравоохранения в связи с ростом заболеваемости, и находится на связи с местными органами здравоохранения и своим региональным офисом в Китае", - рассказал изданию представитель центра Дэвид Дейгл. Отмечается, что центр не ответил на вопросы издания о том, были ли обнаружены какие-либо кластеры пневмонии в США или рассматривался ли вопрос о проверке на респираторные заболевания людей, приезжающих из Китая. ВОЗ ранее запросила у Китая подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний в стране. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заражения которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Эта заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.
https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html
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в мире, китай, сша, пекин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье - общество
В мире, Китай, США, Пекин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Здоровье - Общество
США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии
Американский CDC следит за ситуацией в КНР на фоне опасений по вспышке пневмонии