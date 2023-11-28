https://ria.ru/20231128/pnevmoniya-1912431879.html

США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии

США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии - РИА Новости, 28.11.2023

США следят за ситуацией в Китае на фоне опасений из-за вспышки пневмонии

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поддерживает контакт с представителями здравоохранения в КНР на фоне опасений по поводу вспышки... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:48

2023-11-28T16:48

2023-11-28T16:52

в мире

китай

сша

пекин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593093811_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_28e5ce14cfc0e43df0f1af898ad08920.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поддерживает контакт с представителями здравоохранения в КНР на фоне опасений по поводу вспышки инфекционных респираторных заболеваний на севере Китая, сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя центра. "(Центр - ред.) продолжит следить за ситуацией, сотрудничая с глобальными партнерами в области здравоохранения в связи с ростом заболеваемости, и находится на связи с местными органами здравоохранения и своим региональным офисом в Китае", - рассказал изданию представитель центра Дэвид Дейгл. Отмечается, что центр не ответил на вопросы издания о том, были ли обнаружены какие-либо кластеры пневмонии в США или рассматривался ли вопрос о проверке на респираторные заболевания людей, приезжающих из Китая. ВОЗ ранее запросила у Китая подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний в стране. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заражения которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Эта заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.

https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html

https://ria.ru/20231121/kholera-1910785515.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье - общество