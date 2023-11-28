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В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием - РИА Новости, 28.11.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:19 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/plavanie-1912491551.html
В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием
В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием - РИА Новости, 28.11.2023
В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием
В Ивановской области по сравнению с 2018 годом число жителей, активно занимающихся плаванием, увеличилось вдвое – с 10 тысяч до 20 тысяч человек, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:19
2023-11-28T20:19
ивановская область
ивановская область
плавание
общество
водные виды
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ИВАНОВО, 28 ноя – РИА Новости. В Ивановской области по сравнению с 2018 годом число жителей, активно занимающихся плаванием, увеличилось вдвое – с 10 тысяч до 20 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Это стало возможным, в том числе, благодаря новым построенным физкультурно-оздоровительным комплексам – "Волга" в Кинешме, "Родники-Арена" в Родниках, "Арена Иваново" в микрорайоне Видный областного центра. По поручению губернатора Станислава Воскресенского занятия в спорткомплексах становятся доступным для жителей Ивановской области", – сказал собеседник агентства. По его словам, на базе каждого ФОКа работают детские спортивные школы. Порядка четырех тысяч ребят в регионе посещают занятия по плаванию в спортивных школах на бесплатной основе. Кроме того, для льготных категорий граждан есть возможность заниматься по льготным ценам, либо бесплатно. Для этого предусмотрены специальные часы в каждом спорткомплексе. Впервые в Ивановской области на базе ФОК "Арена Иваново" в детско-юношеской спортивной школе "Звезда" открыта группа по обучению плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья (с ограничением слуха). Кроме того, в Иванове возводят Дворец водных видов спорта с первым в регионе олимпийским 50-метровым бассейном. Еще в одном малом городе региона – Тейкове – строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
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ивановская область, плавание, общество, водные виды
Ивановская область, Ивановская область, Плавание, Общество, Водные виды

В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием

© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 28 ноя – РИА Новости. В Ивановской области по сравнению с 2018 годом число жителей, активно занимающихся плаванием, увеличилось вдвое – с 10 тысяч до 20 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Это стало возможным, в том числе, благодаря новым построенным физкультурно-оздоровительным комплексам – "Волга" в Кинешме, "Родники-Арена" в Родниках, "Арена Иваново" в микрорайоне Видный областного центра. По поручению губернатора Станислава Воскресенского занятия в спорткомплексах становятся доступным для жителей Ивановской области", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на базе каждого ФОКа работают детские спортивные школы. Порядка четырех тысяч ребят в регионе посещают занятия по плаванию в спортивных школах на бесплатной основе. Кроме того, для льготных категорий граждан есть возможность заниматься по льготным ценам, либо бесплатно. Для этого предусмотрены специальные часы в каждом спорткомплексе.
Впервые в Ивановской области на базе ФОК "Арена Иваново" в детско-юношеской спортивной школе "Звезда" открыта группа по обучению плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья (с ограничением слуха).
Кроме того, в Иванове возводят Дворец водных видов спорта с первым в регионе олимпийским 50-метровым бассейном. Еще в одном малом городе региона – Тейкове – строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Строительство ФОК с бассейном в ивановском Тейкове - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
ФОК с бассейном построят в ивановском Тейкове к концу 2024 года
4 октября, 17:00
 
Ивановская областьИвановская областьПлаваниеОбществоВодные виды
 
 
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