https://ria.ru/20231128/plavanie-1912491551.html

В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием

В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием - РИА Новости, 28.11.2023

В Ивановской области вдвое выросло число жителей, занимающихся плаванием

В Ивановской области по сравнению с 2018 годом число жителей, активно занимающихся плаванием, увеличилось вдвое – с 10 тысяч до 20 тысяч человек, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:19

2023-11-28T20:19

2023-11-28T20:19

ивановская область

ивановская область

плавание

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водные виды

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ИВАНОВО, 28 ноя – РИА Новости. В Ивановской области по сравнению с 2018 годом число жителей, активно занимающихся плаванием, увеличилось вдвое – с 10 тысяч до 20 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Это стало возможным, в том числе, благодаря новым построенным физкультурно-оздоровительным комплексам – "Волга" в Кинешме, "Родники-Арена" в Родниках, "Арена Иваново" в микрорайоне Видный областного центра. По поручению губернатора Станислава Воскресенского занятия в спорткомплексах становятся доступным для жителей Ивановской области", – сказал собеседник агентства. По его словам, на базе каждого ФОКа работают детские спортивные школы. Порядка четырех тысяч ребят в регионе посещают занятия по плаванию в спортивных школах на бесплатной основе. Кроме того, для льготных категорий граждан есть возможность заниматься по льготным ценам, либо бесплатно. Для этого предусмотрены специальные часы в каждом спорткомплексе. Впервые в Ивановской области на базе ФОК "Арена Иваново" в детско-юношеской спортивной школе "Звезда" открыта группа по обучению плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья (с ограничением слуха). Кроме того, в Иванове возводят Дворец водных видов спорта с первым в регионе олимпийским 50-метровым бассейном. Еще в одном малом городе региона – Тейкове – строят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html

ивановская область

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ивановская область, плавание, общество, водные виды