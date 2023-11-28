https://ria.ru/20231128/ozhidaniya-1912500130.html

В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ, сообщил венгерский МИД

В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ, сообщил венгерский МИД - РИА Новости, 29.11.2023

В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ, сообщил венгерский МИД

На заседании Совета глав МИД стран НАТО многие "вполголоса и с опаской" признали, что результаты контрнаступления ВСУ далеки от ожиданий, заявил министр... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-28T21:23

2023-11-28T21:23

2023-11-29T08:28

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БУДАПЕШТ, 28 ноя — РИА Новости. На заседании Совета глав МИД стран НАТО многие "вполголоса и с опаской" признали, что результаты контрнаступления ВСУ далеки от ожиданий, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировалось в Facebook*."С начала украинского контрнаступления больших изменений на поле боя не произошло, никакого прорыва тоже. Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали", — сказал он.По словам Сийярто, "пришло осознание" того, что контрнаступление Киева "дало заметно далекие от ожиданий результаты, и это сегодня никто не оспаривал". Глава венгерского МИД также добавил, что в своих выступлениях большинство членов альянса не касались этого вопроса. При этом попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована". ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника только с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231127/kontrnastuplenie-1912145343.html

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html

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в мире, украина, петер сийярто, россия, венгрия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сергей шойгу