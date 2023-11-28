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В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт - РИА Новости, 28.11.2023
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17:31 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912450426.html
В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт
В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт - РИА Новости, 28.11.2023
В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт
Первая в стране программа обучения электронной торговле на маркетплейсах, лекторами которой станут практики и квалифицированные эксперты, появится в РФ,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:31
2023-11-28T17:31
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деловая россия
российская академия наук
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первая в стране программа обучения электронной торговле на маркетплейсах, лекторами которой станут практики и квалифицированные эксперты, появится в РФ, рассказала первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева. "В ближайшее время в России будет создана программа дополнительного профессионального образования. Это будет первая такая программа. Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)", - сказала Авдеева во время выступления на конференции "Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков". Эксперт пояснила, что учебная программа включит в себя изучение вопросов организации работы селлера, производителя и владельца маркетплейса. Например, селлеры узнают о создании ассортимента, схеме работы с маркетплейсом, особенностях работы с ключевыми маркетплейсами, создании карточки продукта, базовых вопросах маркировки товара, поставок товара, оформлении и деталях налогообложения. Она добавила, что лекторами программы станут практики рынка и высококвалифицированные эксперты в своей отрасли, а слушателей ждут курсы по росту продаж, психологии бизнеса, рекламе и продвижению, а также привлечению финансирования.
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россия, деловая россия, российская академия наук, экономика
Россия, Деловая Россия, Российская академия наук, Экономика
В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт

Эксперт: в России появится программа обучения торговле на маркетплейсах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник на складе логистического центра Ozon
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первая в стране программа обучения электронной торговле на маркетплейсах, лекторами которой станут практики и квалифицированные эксперты, появится в РФ, рассказала первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева.
"В ближайшее время в России будет создана программа дополнительного профессионального образования. Это будет первая такая программа. Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)", - сказала Авдеева во время выступления на конференции "Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков".
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Эксперт пояснила, что учебная программа включит в себя изучение вопросов организации работы селлера, производителя и владельца маркетплейса. Например, селлеры узнают о создании ассортимента, схеме работы с маркетплейсом, особенностях работы с ключевыми маркетплейсами, создании карточки продукта, базовых вопросах маркировки товара, поставок товара, оформлении и деталях налогообложения.
Она добавила, что лекторами программы станут практики рынка и высококвалифицированные эксперты в своей отрасли, а слушателей ждут курсы по росту продаж, психологии бизнеса, рекламе и продвижению, а также привлечению финансирования.
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