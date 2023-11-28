https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912450426.html

В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт

В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт - РИА Новости, 28.11.2023

В России будут обучать торговле на маркетплейсах, заявила эксперт

Первая в стране программа обучения электронной торговле на маркетплейсах, лекторами которой станут практики и квалифицированные эксперты, появится в РФ,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:31

2023-11-28T17:31

2023-11-28T17:31

россия

деловая россия

российская академия наук

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752503670_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_1c423041c32d1d6f3222ae9bf3d0b4f3.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первая в стране программа обучения электронной торговле на маркетплейсах, лекторами которой станут практики и квалифицированные эксперты, появится в РФ, рассказала первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева. "В ближайшее время в России будет создана программа дополнительного профессионального образования. Это будет первая такая программа. Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)", - сказала Авдеева во время выступления на конференции "Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков". Эксперт пояснила, что учебная программа включит в себя изучение вопросов организации работы селлера, производителя и владельца маркетплейса. Например, селлеры узнают о создании ассортимента, схеме работы с маркетплейсом, особенностях работы с ключевыми маркетплейсами, создании карточки продукта, базовых вопросах маркировки товара, поставок товара, оформлении и деталях налогообложения. Она добавила, что лекторами программы станут практики рынка и высококвалифицированные эксперты в своей отрасли, а слушателей ждут курсы по росту продаж, психологии бизнеса, рекламе и продвижению, а также привлечению финансирования.

https://ria.ru/20231111/poddelka-1908792901.html

https://ria.ru/20231103/torgovlya-1907279847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, деловая россия, российская академия наук, экономика