https://ria.ru/20231128/nato-1912377715.html

СМИ: НАТО хочет предложить Киеву упрощенный план по вступлению в альянс

СМИ: НАТО хочет предложить Киеву упрощенный план по вступлению в альянс - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: НАТО хочет предложить Киеву упрощенный план по вступлению в альянс

НАТО хочет предложить Украине вместо плана действий по членству в альянсе упрощенную ежегодную национальную программу, сообщило издание Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:09

2023-11-28T15:09

2023-11-28T16:38

в мире

украина

киев

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. НАТО хочет предложить Украине вместо плана действий по членству в альянсе упрощенную ежегодную национальную программу, сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники."Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО <...> вместе с рекомендациями членов НАТО", — говорится в публикации. Как отметил в беседе со СМИ один из дипломатов НАТО, даже если конфликт на Украине закончится завтра, а Киев выполнит все пункты плана, получить приглашение в альянс все равно может оказаться непросто.По данным издания, процесс по этой программе менее строгий, чем по ПДЧ. Как рассказали источники, она более короткая, менее подробная и содержит список приоритетных областей, а не перечень пунктов для исполнения. Так, Киеву рекомендуют работать над совместимостью ВСУ и вооруженных сил стран — членов НАТО, бороться с коррупцией, а также защищать нацменьшинства.В то же время, как пишет Euractiv, страны — члены НАТО до сих пор не разрешили разногласия по Украине, с которыми столкнулись еще во время июльского саммита альянса в Вильнюсе. Так, по мнению США и ФРГ, дискуссии о членстве страны в блоке могут начаться, когда она выполнит рекомендации, которые изложат в ежегодной национальной программе. Другие члены альянса полагают, что ее нужно рассматривать как руководство или инструмент для оценки "достижений Киева".Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что не готов предсказать решения по членству Украины в альянсе, которые могут принять во время запланированного на следующий год саммита блока в Вашингтоне. При этом, по его словам, вступление страны в НАТО невозможно во время конфликта.В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20231114/nato-1909287333.html

https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911518732.html

https://ria.ru/20231128/nato-1912264240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский