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Мединский рассказал, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году - РИА Новости, 29.11.2023
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20:37 28.11.2023 (обновлено: 07:24 29.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mir-1912493704.html
Мединский рассказал, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году
Мединский рассказал, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году - РИА Новости, 29.11.2023
Мединский рассказал, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году
Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-28T20:37
2023-11-29T07:24
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский. "Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизнь сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", - сказал Мединский журналистам. Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор. На прошлой неделе глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.
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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, владимир мединский, борис джонсон, государственный департамент сша, пентагон, верховная рада украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Борис Джонсон, Государственный департамент США, Пентагон, Верховная Рада Украины
Мединский рассказал, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году

Мединский: мирный договор между Москвой и Киевом спас бы сотни тысяч солдат

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.
«
"Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизнь сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", - сказал Мединский журналистам.
Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор.
На прошлой неделе глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.
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В миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийБорис ДжонсонГосударственный департамент СШАПентагонВерховная Рада Украины
 
 
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