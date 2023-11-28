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Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 28.11.2023 (обновлено: 20:36 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mir-1912493265.html
Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной
Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной - РИА Новости, 28.11.2023
Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной
Заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО, Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров, заявил глава российской делегации... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:33
2023-11-28T20:36
специальная военная операция на украине
украина
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО, Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский."При полном выполнении задач и целей СВО", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких условиях возможно заключение мира с Украиной.Он при этом подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Моё личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее", - добавил он.Мединский напомнил, что Владимир Зеленский не хочет мира, и именно он подписал закон, запрещающий переговоры с Россией.Кроме того, как рассказал Арахамия в интервью, украинские власти не являются самостоятельными.На прошлой неделе глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.
https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html
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украина, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Мединский, В мире
Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной

Мединский: заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей СВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО, Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.
"При полном выполнении задач и целей СВО", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких условиях возможно заключение мира с Украиной.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Он при этом подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Моё личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее", - добавил он.
Мединский напомнил, что Владимир Зеленский не хочет мира, и именно он подписал закон, запрещающий переговоры с Россией.
Кроме того, как рассказал Арахамия в интервью, украинские власти не являются самостоятельными.
На прошлой неделе глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир МединскийВ мире
 
 
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