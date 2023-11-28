https://ria.ru/20231128/mir-1912493265.html

Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной

Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной - РИА Новости, 28.11.2023

Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной

Заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО, Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров, заявил глава российской делегации... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:33

2023-11-28T20:33

2023-11-28T20:36

специальная военная операция на украине

украина

владимир мединский

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО, Россия при этом никогда не отказывалась от переговоров, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский."При полном выполнении задач и целей СВО", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких условиях возможно заключение мира с Украиной.Он при этом подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Моё личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее", - добавил он.Мединский напомнил, что Владимир Зеленский не хочет мира, и именно он подписал закон, запрещающий переговоры с Россией.Кроме того, как рассказал Арахамия в интервью, украинские власти не являются самостоятельными.На прошлой неделе глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.

https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html

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украина, владимир мединский, в мире