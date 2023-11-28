https://ria.ru/20231128/migranty-1912410837.html

В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах

В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах - РИА Новости, 28.11.2023

В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам запретят работать в торговле алкоголем и табаком, в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:22

2023-11-28T16:22

2023-11-28T16:38

тульская область

общество

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам запретят работать в торговле алкоголем и табаком, в общепите и пассажирских перевозках, включая такси, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Алексей Дюмин подписал указ, устанавливающий запрет на работу иностранных граждан по патентам в следующих видах экономической деятельности - розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, общественное питание, пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси", - говорится в сообщении.По мнению властей, мера будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России. Такие ограничения уже действуют в 19 регионах РФ, отметили в областном правительстве.Там уточнили РИА Новости, что указ начнет действовать с 1 января 2024 года."Предусмотрен трехмесячный переходный период с даты опубликования указа, в течение которого работодатели должны завершить трудовые отношения с иностранными работниками, которые трудятся в указанных сферах", - подчеркивают власти.Уточняется, что данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, граждан государств-членов Евразийского экономического Союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.

https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html

https://ria.ru/20231128/sredneaziatskie_migranty-1912231121.html

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тульская область, общество, алексей дюмин