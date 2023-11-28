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В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах
В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах - РИА Новости, 28.11.2023
В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам запретят работать в торговле алкоголем и табаком, в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:22
2023-11-28T16:22
2023-11-28T16:38
тульская область
общество
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам запретят работать в торговле алкоголем и табаком, в общепите и пассажирских перевозках, включая такси, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Алексей Дюмин подписал указ, устанавливающий запрет на работу иностранных граждан по патентам в следующих видах экономической деятельности - розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, общественное питание, пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси", - говорится в сообщении.По мнению властей, мера будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России. Такие ограничения уже действуют в 19 регионах РФ, отметили в областном правительстве.Там уточнили РИА Новости, что указ начнет действовать с 1 января 2024 года."Предусмотрен трехмесячный переходный период с даты опубликования указа, в течение которого работодатели должны завершить трудовые отношения с иностранными работниками, которые трудятся в указанных сферах", - подчеркивают власти.Уточняется, что данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, граждан государств-членов Евразийского экономического Союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.
https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html
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тульская область, общество, алексей дюмин
Тульская область, Общество, Алексей Дюмин
В Тульской области запретят мигрантам работать в нескольких сферах
В Тульской области запретят мигрантам работать в общепите и водить такси
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя - РИА Новости.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ
, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам запретят работать в торговле алкоголем и табаком, в общепите и пассажирских перевозках, включая такси, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Алексей Дюмин подписал указ, устанавливающий запрет на работу иностранных граждан по патентам в следующих видах экономической деятельности - розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, общественное питание, пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси", - говорится в сообщении.
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По мнению властей, мера будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России. Такие ограничения уже действуют в 19 регионах РФ, отметили в областном правительстве.
Там уточнили РИА Новости, что указ начнет действовать с 1 января 2024 года.
"Предусмотрен трехмесячный переходный период с даты опубликования указа, в течение которого работодатели должны завершить трудовые отношения с иностранными работниками, которые трудятся в указанных сферах", - подчеркивают власти.
Уточняется, что данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ
, граждан государств-членов Евразийского экономического Союза (Армения
, Белоруссия
, Казахстан
, Кыргызстан), граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.
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