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Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО
Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023
Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО
Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:20
2023-11-28T11:20
2023-11-28T11:20
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу", - сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется по нескольким эпизодам уголовного дела. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Курировал в региональном правительстве решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.
https://ria.ru/20231116/sud-1909868001.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО
Суд ужесточил меру пресечения бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу", - сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется по нескольким эпизодам уголовного дела. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере), бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Курировал в региональном правительстве решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.
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