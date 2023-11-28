https://ria.ru/20231128/lavlentsev-1912306257.html

Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО

Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023

Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО

Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:20

2023-11-28T11:20

2023-11-28T11:20

происшествия

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу", - сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется по нескольким эпизодам уголовного дела. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Курировал в региональном правительстве решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.

https://ria.ru/20231116/sud-1909868001.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург