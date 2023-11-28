https://ria.ru/20231128/krivoy_rog-1912261902.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T03:39
2023-11-28T03:39
2023-11-28T03:39
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог,... сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении издания. Ранее в области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231128/kherson-1912261186.html
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кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы