https://ria.ru/20231128/kriminal-1912174641.html

"Кто-то вмешался". Почему отпустили фигуранта громкого убийства на Урале

"Кто-то вмешался". Почему отпустили фигуранта громкого убийства на Урале - РИА Новости, 28.11.2023

"Кто-то вмешался". Почему отпустили фигуранта громкого убийства на Урале

На днях в Челябинске из СИЗО отпустили фигуранта резонансного уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка. Однако на свободе он пробыл недолго. О... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:06

происшествия

челябинск

таджикистан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях в Челябинске из СИЗО отпустили фигуранта резонансного уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка. Однако на свободе он пробыл недолго. О неожиданном повороте в расследовании — в материале РИА Новости.Ссора в СетиВечером 8 апреля в один из компьютерных клубов Челябинска вошла агрессивно настроенная компания — около десяти человек. Играть не собирались, явно кого-то искали.Никого не обнаружив в зале, вернулись на улицу, где наткнулись на группу подростков. Завязался разговор, который быстро перерос в драку, но силы оказались неравны. Одного из школьников жестоко избили, после — уже лежащего — несколько раз ударили ножом.Погибший — 17-летний Кирилл (имя несовершеннолетнего изменено). По данным следствия, все участники смертельной потасовки были заядлыми геймерами. Накануне между ними произошел конфликт в социальных сетях. Оппоненты решили перенести спор на улицу и забили друг другу стрелку.СК возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: "Убийство, совершенное группой лиц", "Хулиганство" и "Разбой" (у погибшего пропал сотовый телефон). Первых участников задержали уже на следующий день: свидетелей было много, вокруг — видеокамеры. Спустя четыре дня за решеткой оказались шестеро, все — уроженцы Таджикистана. Некоторые учились в местном юридическом колледже."Совершенно непонятно, как они туда поступили, — говорит местный активист Данил Верхоланцев. — Ведь на суде во время избрания меры пресечения они просили переводчика".Задержанных, двое из которых — несовершеннолетние, Челябинский центральный суд отправил в СИЗО. Следователи пришли к выводу, что к преступлению мигранты подготовились заранее, найдя для массовой драки и убийства "малозначительный повод".Обострившийся конфликтСлучившееся еще сильнее накалило обстановку. Дело в том, что чуть ранее, в феврале, в Челябинске произошло другое резонансное преступление. Возле школы толпа подростков избила сверстников — выходцев из Таджикистана.Четверо нападавших сразу стали фигурантами уголовного дела по статье "Хулиганство", а некоторые СМИ даже назвали их скинхедами. По версии следствия, напали "на почве личной неприязни". Обвиняемые же уверяют, что заступались за других школьников, у которых дети мигрантов вымогали деньги."Мы считаем, что в дело вмешалась местная диаспора, потому что уже в процессе расследования многие ученики действительно заявляли о фактах вымогательства, но ни одной из жалоб не дали ходу, — объясняет Верхоланцев. — Хотя в этой и других школах города, где учится много детей-мигрантов, такие схемы, по сути, поставлены на поток. Мы не раз писали обращения в прокуратуру, МВД и СК, но все без толку".Уголовное дело сейчас рассматривает суд. Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом.Серьезные связиОб этих инцидентах заговорили вновь в середине ноября, когда из СИЗО вышел один из обвиняемых в апрельском убийстве — 19-летний Саид Азизов. По словам общественников, сотрудники СК решили, что непосредственного участия в расправе он не принимал, а лишь забрал телефон погибшего.Впрочем, после освобождения стали всплывать новые подробности о фигуранте дела. "В августе 2020-го мне позвонил сын и сообщил, что возле одного кафе его избили, — вспоминает Наталья, жительница Челябинска. — Мы с мужем приехал и увидели агрессивную толпу — человек 40. Я спросила, кто трогал моего ребенка. Вперед вышел очень наглый парень. Как оказалось, тот самый Саид".Свой поступок он объяснил так: пострадавший обидел его младшего брата, за что и "понес заслуженное наказание"."Уже потом сотрудники охраны кафе, где все произошло, рассказали, что его компания постоянно избивает других школьников, отбирает у них телефоны и деньги, — продолжает горожанка. — Азизов же мне прямо заявил: "Если хочешь, обращайся в полицию, но мне все равно ничего не будет: родители отмажут. А ты потом ходи и оглядывайся". Также оскорблял меня с мужем и вел себя очень развязно".Наталья все же написала заявление, но, по ее словам, в полиции никаких мер не приняли. Все изменилось после обращения в прокуратуру. Спустя пару месяцев местную жительницу вызвали в ПДН, где сообщили: Саида оштрафовали на пять тысяч рублей в рамках административного дела."Конечно, я не согласна со столь мягким наказанием, — говорит мать пострадавшего. — Более того, родители Азизова, когда я подала заявление, звонили и предлагали деньги, чтобы мы не дали этому делу хода".Новый поворотВпрочем, на свободе Саид пробыл недолго. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин."Председатель СКР вновь затребовал у исполняющего обязанности руководителя областного управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка, — сообщили в ведомстве. — Также он потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему".Не исключено, что в ближайшее время в отношении Азизова заведут еще одно дело — сразу по двум статьям.Параллельно сотрудники СК расследуют убийство Кирилла. Совершеннолетним участникам драки, если их вину докажут в суде, грозит вплоть до пожизненного срока. Остальным — не более десяти лет колонии.

https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

https://ria.ru/20230911/kriminal-1894957270.html

челябинск

таджикистан

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовая драка подростков в школе Челябинска. Видео с камеры наблюдения Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства инцидента с подростками около школы, одному из участников потребовалась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее местные СМИ написали, что в драке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Был избит подросток, им занялись медики. 2023-11-28T08:00 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, челябинск, таджикистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)