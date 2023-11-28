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Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря

Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря - РИА Новости, 28.11.2023

Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предвыборный съезд партии пройдет 23 декабря. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:01

2023-11-28T12:01

2023-11-28T12:16

политика

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предвыборный съезд партии пройдет 23 декабря."23 (декабря) мы проведем свой съезд на котором выдвинем целую команду", - сказал он журналистам.Ранее источник также сообщил РИА Новости, что съезд КПРФ пройдет 23 декабря в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Истринского района Московской области.

https://ria.ru/20231122/rossiya-1911099241.html

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политика, кпрф, геннадий зюганов