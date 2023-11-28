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В НАТО прокомментировали решение Финляндии закрыть все КПП - РИА Новости, 28.11.2023
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20:10 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kpp-1912489836.html
В НАТО прокомментировали решение Финляндии закрыть все КПП
В НАТО прокомментировали решение Финляндии закрыть все КПП - РИА Новости, 28.11.2023
В НАТО прокомментировали решение Финляндии закрыть все КПП
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией заявил, что Финляндия способна справиться с возникшей ситуацией и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:10
2023-11-28T20:10
в мире
россия
финляндия
москва
йенс столтенберг
нато
frontex
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией заявил, что Финляндия способна справиться с возникшей ситуацией и способна принимать "правильные решения". Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". "Я приветствую решение европейского агентства Frontex оказать поддержку Финляндии в этой ситуации. От финских властей нам запрос о поддержке не поступал. Охрана границ находится в ведении стран альянса, я уверен, что Финляндия может справиться с этой ситуацией и принимать правильные решения", - сказал Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать закрытие границы. Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231128/alyans-1912488290.html
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в мире, россия, финляндия, москва, йенс столтенберг, нато, frontex, дмитрий песков, александр грушко
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Йенс Столтенберг, НАТО, Frontex, Дмитрий Песков, Александр Грушко
В НАТО прокомментировали решение Финляндии закрыть все КПП

Столтенберг: Финляндия способна принять правильные решения из-за закрытия КПП

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне решения Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией заявил, что Финляндия способна справиться с возникшей ситуацией и способна принимать "правильные решения".
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
НАТО останется региональным альянсом, заверил Столтенберг
Вчера, 19:59
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"Я приветствую решение европейского агентства Frontex оказать поддержку Финляндии в этой ситуации. От финских властей нам запрос о поддержке не поступал. Охрана границ находится в ведении стран альянса, я уверен, что Финляндия может справиться с этой ситуацией и принимать правильные решения", - сказал Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать закрытие границы.
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Замглавы МИД России прокомментировал решение Финляндии закрыть границу
Вчера, 18:39
 
В миреРоссияФинляндияМоскваЙенс СтолтенбергНАТОFrontexДмитрий ПесковАлександр Грушко
 
 
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