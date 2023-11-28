https://ria.ru/20231128/izrail-1912283054.html

Центробанк Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС

Центробанк Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС - РИА Новости, 28.11.2023

Центробанк Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС

Центральный банк Израиля в своем макроэкономическом прогнозе оценил финансовые затраты страны из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС в 198 миллиардов... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:31

2023-11-28T09:31

2023-11-28T09:31

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оон

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Центральный банк Израиля в своем макроэкономическом прогнозе оценил финансовые затраты страны из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС в 198 миллиардов шекелей (53 миллиарда долларов). "Суммарный валовый эффект войны – 198 миллиардов (шекелей – ред.)", - говорится в отчете регулятора относительно "ожидаемых последствий" проводимой Израилем операции в секторе Газа. При этом израильский ЦБ указывает, что из указанной суммы на оборонные расходы приходится 107 миллиардов шекелей (около 28,8 миллиарда долларов), а остальные затраты связаны с компенсацией за прямой или косвенный ущерб, гражданскими расходами, выплатами по государственному долгу, а также потерей налоговой выручки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, центральный банк рф (цб рф)