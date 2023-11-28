https://ria.ru/20231128/grechikha-1912313843.html
Россия в 2023 году собрала один из рекордных урожаев гречихи
Россия в 2023 году собрала один из рекордных урожаев гречихи - РИА Новости, 28.11.2023
Россия в 2023 году собрала один из рекордных урожаев гречихи
РФ в 2023 году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории, сообщил в ходе заседания... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:51
2023-11-28T11:51
2023-11-28T11:51
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ в 2023 году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Гречихи намолочено 1,6 миллиона тонн, что является одним из наивысших результатов для нашей страны", - сказал Патрушев. Согласно данным Росстата, в 2022 году было собрано 1,222 миллиона тонн гречихи.
https://ria.ru/20231027/urozhay-1905692118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия в 2023 году собрала один из рекордных урожаев гречихи
Патрушев: Россия в 2023 году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи