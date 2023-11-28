https://ria.ru/20231128/evrosoyuz-1912255368.html
СМИ: страны ЕС хотят, чтобы проект увеличения бюджета блока сократили
СМИ: страны ЕС хотят, чтобы проект увеличения бюджета блока сократили - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: страны ЕС хотят, чтобы проект увеличения бюджета блока сократили
Страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия пересмотрела план увеличения бюджета блока на 2024-2027 годы и сократила его на 13 миллиардов евро, пишет издание Politico... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:56
2023-11-28T00:56
2023-11-28T00:56
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politico
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия пересмотрела план увеличения бюджета блока на 2024-2027 годы и сократила его на 13 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. "Страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия сократила проект увеличения среднесрочного бюджета примерно на 20%, то есть 13 миллиардов евро", - пишет издание. Как отмечает Politico, некоторые страны Восточной и Северной Европы во главе с Германией хотят, чтобы Еврокомиссия финансировала свои озвученные цели за счет перераспределения средств из текущего бюджета, принятого в 2021 году. Один из источников издания сообщил, что большинство членов блока согласны с тем, что Еврокомиссии следует вычеркнуть ряд статей расходов из предполагаемого увеличения бюджета.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912142322.html
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киев, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, politico
Киев, Украина, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
СМИ: страны ЕС хотят, чтобы проект увеличения бюджета блока сократили
Politico: страны ЕС хотят, чтобы ЕК сократила план увеличения бюджета блока