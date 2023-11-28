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Эксперты заявили, что туры в Египет подешевели ненадолго

Эксперты заявили, что туры в Египет подешевели ненадолго - РИА Новости, 28.11.2023

Эксперты заявили, что туры в Египет подешевели ненадолго

Турагентства и туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет, но такие предложения есть только до Нового года, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:11

2023-11-28T15:11

2023-11-28T15:11

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Турагентства и туроператоры рассказали о снижении цен на путевки в Египет, но такие предложения есть только до Нового года, сообщает пресс-служба РСТ.По данным сети "Магазин горящих путевок", Страна пирамид сейчас лидирует среди направлений отдыха по продажам, на нее приходится 26,5 процента от общего объема. Цены на направлении с начала ноября снизились в среднем на 20 процентов. Путевка на двоих с перелетом чартерным рейсом стоит 118 тысяч рублей, а три недели назад такой тур обходился в 152 тысячи рублей."С 30 ноября вплоть до новогодних дат можно купить тур на неделю в хороший отель категории "четыре звезды" на двоих за 90 тысяч рублей. Сейчас идеальное время ехать в Египет, и те, кто любит это направление, используют возможность", – сообщила директор турагентства "Гран Турне" Ольга Наумова.По ее словам, Египет продается хорошо, потому что на направлении большой выбор чартерной и регулярной перевозки и отелей. При этом снижение цен не будет долговременным."С приближением новогодних дат цены на Египет растут, как и на всех других зимних направлениях. Причем, на мой взгляд, египетские отели ценник не задирают. Например, в Хургаде Siva Grand Beach категории "четыре звезды" на первой линии с вылетом 27 декабря на неделю будет стоить от 120 тысяч на двоих, Ali Baba Palace той же категории - от 133 тысяч рублей, а "пятерка" Grand Rotana в Шарм-эш-Шейхе – от 160 тысяч рублей", – говорит эксперт."Теперь важно, чтобы рубль не падал и курс оставался на нынешнем уровне, ниже 100 рублей за евро. Турбулентность сейчас очень нежелательна", – полагает эксперт.Цены в отелях премиум-класса, например, в "пятерках" Rixos Sharm El Sheikch или Rixos Premium Sungate в Шарме-эш-Шейхе, по словам Наумовой, не опускаются ниже 200 тысяч рублей в течение всего ноября и до середины декабря, а затем начинают резко расти – до 350 тысяч и выше.Туроператоры также сообщают о ровных продажах Египта. "Какого-то заметного роста или падения не наблюдаем. Правда, с 1 декабря повышаются цены на билеты в музеи и экскурсионное обслуживание, поэтому подорожают экскурсионные туры", – сообщила директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская."Египет традиционно входит в пятерку самых востребованных направлений отдыха в осенне-зимнем сезоне. По итогам продаж последних 10 дней занимает уверенную четвертую позицию", – рассказали РИА Новости в компании Tez Tour. При этом в компании с 26 ноября сняли свою программу на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. "На текущий момент мы предлагаем туры в Египет с перелетом GDS (регулярные рейсы с билетами в свободной продаже – прим. ред.) и наземное обслуживание на курортах Хургады и Шарм-Эш-Шейха, – уточняют эксперты туроператора. – Спрос на новогодние туры выше аналогичных показателей прошлого года, и в ближайшие недели интерес будет расти. На протяжении последних лет россияне активно бронируют отдых на праздниках за три-пять недель до вылета".В пресс-службе туроператора Fun&Sun сообщили РИА Новости, что с 5 декабря будут отправлять туристов в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани на самолетах авиакомпании AlMasria. В настоящее время туроператор летает из этих городов на крыльях Red Wings. В компании отмечают, что для туристов из регионов практически ничего не изменится. Корректировки произойдут для вылетов из Москвы: вылеты в Шарм-эш-Шейх вместо вторника будут выполняться по понедельникам, а также изменится аэропорт – AlMasria будет летать из более удобного для туристов Шереметьево, а не Жуковского. При этом там также добавили, что спрос на направление хороший, рейсы грузятся.

https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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