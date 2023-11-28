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В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку - РИА Новости, 28.11.2023
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13:02 28.11.2023 (обновлено: 13:18 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/dogovor-1912336345.html
В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку
В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку - РИА Новости, 28.11.2023
В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку
Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней, если Азербайджан "проявит политическую волю". РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:02
2023-11-28T13:18
армения
азербайджан
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней, если Азербайджан "проявит политическую волю"."При желании мирный договор можно подписать за 15 дней, если Азербайджан проявит политическую волю", - сказал Симонян журналистам.По его словам, почти по всем вопросам между сторонами достигнуто согласие на основе международного права."Если говорить о мирном договоре, предположим, в нем есть восемь или девять пунктов, и восемь из девяти согласованы до запятой", - заявил спикер.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231120/pashinyan-1910541803.html
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армения, азербайджан, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Армения, Азербайджан, В мире, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку

В Ереване заявили, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней, если Азербайджан "проявит политическую волю".
"При желании мирный договор можно подписать за 15 дней, если Азербайджан проявит политическую волю", - сказал Симонян журналистам.
По его словам, почти по всем вопросам между сторонами достигнуто согласие на основе международного права.
"Если говорить о мирном договоре, предположим, в нем есть восемь или девять пунктов, и восемь из девяти согласованы до запятой", - заявил спикер.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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