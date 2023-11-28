https://ria.ru/20231128/dogovor-1912336345.html

В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку

В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку - РИА Новости, 28.11.2023

В Ереване высказались о возможном заключении мирного договора с Баку

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней, если Азербайджан "проявит политическую волю". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:02

2023-11-28T13:02

2023-11-28T13:18

армения

азербайджан

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней, если Азербайджан "проявит политическую волю"."При желании мирный договор можно подписать за 15 дней, если Азербайджан проявит политическую волю", - сказал Симонян журналистам.По его словам, почти по всем вопросам между сторонами достигнуто согласие на основе международного права."Если говорить о мирном договоре, предположим, в нем есть восемь или девять пунктов, и восемь из девяти согласованы до запятой", - заявил спикер.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231120/pashinyan-1910541803.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, азербайджан, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе