https://ria.ru/20231128/deti-1912287587.html

В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за отчима

В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за отчима - РИА Новости, 28.11.2023

В Волгограде двое маленьких детей ушли из дома из-за отчима

Маленькие брат и сестра ушли из дома в Волгограде из-за того, что их бил сожитель матери, детей забрали соцслужбы, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:02

2023-11-28T10:02

2023-11-28T10:02

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Маленькие брат и сестра ушли из дома в Волгограде из-за того, что их бил сожитель матери, детей забрали соцслужбы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова. По информации полиции, десятилетняя девочка вместе с младшим братом ушла из дома в воскресенье в Волгограде. Детей удалось найти через сутки, по словам собеседника агентства, на улице их заметили прохожие и доставили в отдел. "Со слов девочки, сожитель матери ее ударил, и поэтому она ушла из дома вместе с братом. Телесные повреждения подтвердились", - сообщила Смольянинова. По ее словам, в отношении матери детей составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, а сами дети изъяты из семьи и сейчас находятся в социальном центре. Материалы проверки в отношении отчима, сообщила Смольянинова, направлены в СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "истязание".

https://ria.ru/20231127/bratya-1912220680.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)