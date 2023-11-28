https://ria.ru/20231128/deserty-1912373338.html

В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом

В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом - РИА Новости, 28.11.2023

В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале выступил за уменьшение предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах до 0,5%. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:01

2023-11-28T15:01

2023-11-28T15:01

общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале выступил за уменьшение предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах до 0,5%. Минфин РФ ранее предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%, подготовлен соответствующий проект распоряжения кабмина. "Считаю, что такие меры действительно смогут в значительной степени ограничить распространение подобной продукции. Однако выступаю за 0,5% предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах", - написал депутат.Хамзаев ранее направлял обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции в виде продажи алкогольного мороженого в интернете.

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)