https://ria.ru/20231128/deserty-1912373338.html
В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом
В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом - РИА Новости, 28.11.2023
В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале выступил за уменьшение предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах до 0,5%. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:01
2023-11-28T15:01
2023-11-28T15:01
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале выступил за уменьшение предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах до 0,5%. Минфин РФ ранее предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%, подготовлен соответствующий проект распоряжения кабмина. "Считаю, что такие меры действительно смогут в значительной степени ограничить распространение подобной продукции. Однако выступаю за 0,5% предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах", - написал депутат.Хамзаев ранее направлял обращения в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг с просьбой принять превентивные меры, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции в виде продажи алкогольного мороженого в интернете.
https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме оценили идею ограничить содержание спирта в алкогольном мороженом
В Госдуме предложили уменьшить содержание спирта в замороженных десертах до 0,5%