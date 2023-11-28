https://ria.ru/20231128/bolnitsa-1912482572.html

Путин по видеосвязи открыл новую детскую больницу в Оренбурге

Путин по видеосвязи открыл новую детскую больницу в Оренбурге - РИА Новости, 28.11.2023

Путин по видеосвязи открыл новую детскую больницу в Оренбурге

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новую Областную детскую клиническую больницу в Оренбурге, где маленьким пациентам будет оказываться современная РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:22

2023-11-28T19:22

2023-11-28T19:22

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оренбургская область

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новую Областную детскую клиническую больницу в Оренбурге, где маленьким пациентам будет оказываться современная высокотехнологичная специализированная медпомощь. Новый медицинский комплекс объединил под своей крышей три стационара, которые ранее располагались в разных точках города. В состав больницы входит консультативный центр, к которому примыкает блок из трех палатных корпусов и корпус приемного отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии и оперблок на 8 чистых операционных. Благодаря современной материально-технической базе в больнице детям будет оказываться высокотехнологичная специализированная медицинская помощь. Больница ежегодно сможет обслуживать более 100 тысяч маленьких пациентов не только Оренбургской области и соседних регионов, но и стран Средней Азии. Также глава государства по видеосвязи принял участие в запуске новой поликлиники на 200 посещений в селе Ытык-Кюель Республики Саха, двух филиалов Детской клинической поликлиники №31 в Волгограде и Детской клинической поликлиники №2 в Волжском после капитального ремонта. Среди объектов, вводимых в эксплуатацию, также значатся новая городская детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Севастополе, новый акушерский корпус с роддомом, женской консультацией, терапией и дневным стационаром (Енисейск) и новый роддом (Шарыпово) в Красноярском крае.

https://ria.ru/20231108/putin-1908135214.html

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оренбург, россия, оренбургская область, владимир путин, общество