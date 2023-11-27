Жалующегося Зеленского поставили на место
© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на похолодание.
Зеленский на своей странице выложил обращение, в котором заявил, что значительная часть Украины "страдает" от ухудшения погодных условий, и напомнил о том, как тяжело украинским военным отражать российские атаки в столь суровых обстоятельствах.
"Нет, вы вынуждаете их быть там, когда должен и мог быть мир, но вы этого не хотите", — возмутился Ken Woodford.
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"А как насчет того, чтобы самому надеть что-то еще, кроме футболки, и принять участие в боевых действиях вместо того, чтобы просто считать деньги?" — предложил Glennyfresh.
"Даже Бог призывает вас сдаться", — написал Low Carb Geopolitics.
"Возможно, стоит начать думать о мирных переговорах, учитывая приближение суровой зимы и сокращение поддержки со стороны США и других стран, пришло время положить конец этому конфликту", — призвал RWC.
"Тот, кто продал свою страну и предал свою отчизну, подобен тому, кто крадет из дома своего отца, чтобы прокормить воров. Отец не простит его, и вор не вознаградит его", — поделился мнением Karim Tun.
Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски писало, что наступление зимы делает положение ВСУ крайне сложным. По его словам, в прошлом году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, полагает он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.