Рейтинг@Mail.ru
Жалующегося Зеленского поставили на место - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/zelenskiy-1912013059.html
Жалующегося Зеленского поставили на место
Жалующегося Зеленского поставили на место - РИА Новости, 27.11.2023
Жалующегося Зеленского поставили на место
Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на похолодание. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T06:01
2023-11-27T06:01
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на похолодание.Зеленский на своей странице выложил обращение, в котором заявил, что значительная часть Украины "страдает" от ухудшения погодных условий, и напомнил о том, как тяжело украинским военным отражать российские атаки в столь суровых обстоятельствах."Нет, вы вынуждаете их быть там, когда должен и мог быть мир, но вы этого не хотите", — возмутился Ken Woodford."А как насчет того, чтобы самому надеть что-то еще, кроме футболки, и принять участие в боевых действиях вместо того, чтобы просто считать деньги?" — предложил Glennyfresh."Даже Бог призывает вас сдаться", — написал Low Carb Geopolitics."Возможно, стоит начать думать о мирных переговорах, учитывая приближение суровой зимы и сокращение поддержки со стороны США и других стран, пришло время положить конец этому конфликту", — призвал RWC."Тот, кто продал свою страну и предал свою отчизну, подобен тому, кто крадет из дома своего отца, чтобы прокормить воров. Отец не простит его, и вор не вознаградит его", — поделился мнением Karim Tun.Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски писало, что наступление зимы делает положение ВСУ крайне сложным. По его словам, в прошлом году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, полагает он.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html
https://ria.ru/20231127/oon-1912008279.html
https://ria.ru/20231127/perevorot-1912005468.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО

Жалующегося Зеленского поставили на место

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на похолодание.
Зеленский на своей странице выложил обращение, в котором заявил, что значительная часть Украины "страдает" от ухудшения погодных условий, и напомнил о том, как тяжело украинским военным отражать российские атаки в столь суровых обстоятельствах.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину
02:36
"Нет, вы вынуждаете их быть там, когда должен и мог быть мир, но вы этого не хотите", — возмутился Ken Woodford.
«
"А как насчет того, чтобы самому надеть что-то еще, кроме футболки, и принять участие в боевых действиях вместо того, чтобы просто считать деньги?" — предложил Glennyfresh.
"Даже Бог призывает вас сдаться", — написал Low Carb Geopolitics.
"Возможно, стоит начать думать о мирных переговорах, учитывая приближение суровой зимы и сокращение поддержки со стороны США и других стран, пришло время положить конец этому конфликту", — призвал RWC.
"Тот, кто продал свою страну и предал свою отчизну, подобен тому, кто крадет из дома своего отца, чтобы прокормить воров. Отец не простит его, и вор не вознаградит его", — поделился мнением Karim Tun.
САУ Акация на позициях в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В ООН заявили, что Украина хуже Афганистана и Сомали
03:22
Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски писало, что наступление зимы делает положение ВСУ крайне сложным. По его словам, в прошлом году, несмотря на суровые погодные условия, Россия смогла провести крупную наступательную операцию, когда замерзла земля. Сейчас можно наблюдать нечто похожее, полагает он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
02:14
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала