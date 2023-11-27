Страховые взносы ИП 2023: как рассчитать, уплатить, можно ли уменьшить
© iStock.com / Pra-chidСтраховые взносы ИП
© iStock.com / Pra-chid
Страховые взносы ИП
Оглавление
- Страховые взносы ИП в 2023 году
- Уплата страховых взносов ИП
- За себя
- За сотрудников
- Из чего складывается сумма
- Фиксированный взнос
- Дополнительный взнос
- Максимальный размер
- Пример расчета
- Что считается доходом
- Особенности расчета страховых взносов за неполный год
- Как оплатить страховые взносы
- Где оплачивать
- Сроки
- КБК
- Ответственность за неуплату
- Когда можно не платить страховые взносы
- Как уменьшить налог на страховые взносы
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Страховые взносы индивидуального предпринимателя (ИП) — это обязательные отчисления на социальное страхование за себя и работников. Они состоят из фиксированной и дополнительной частей, причем последняя зависит от доходов. О том, как уплатить взносы в 2023 году, рассчитать их сумму и уменьшить налог на нее, — в материале РИА Новости.
Страховые взносы ИП в 2023 году
Страховые взносы позволяют индивидуальным предпринимателям (ИП) обеспечивать пенсионное и медицинское страхование для себя и своих сотрудников. Их размеры и сроки уплаты зависят от того, какой режим налогообложения выбрал ИП. Например:
- 1.ИП на НПД (налог на профессиональный доход) не платят обязательные страховые взносы, но могут делать это добровольно.
- 2.ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения, действует пока только в Москве, Московской и Калужской областях, республике Татарстан) могут сэкономить на страховых платежах за себя и работников. Пенсионные баллы и стаж будут начисляться, но увеличивается налоговая нагрузка.
Уплата страховых взносов ИП
Предприниматели обязаны платить страховые взносы, даже если ИП фактически не работает и не получает доход.
За себя
По словам управляющего Крымского производственного предприятия “Созвездие” Александра Абрамова, ИП, которые не имеют наемных работников и не производят выплат физическим лицам, уплачивают страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование за себя в совокупном фиксированном размере. При доходе до 300 тыс. руб. размер взноса составляет 45 842 руб. Если же доход выше этого порога, то к 45 842 руб. прибавляется 1%.
Пример расчета:
ИП с годовым доходом 2 млн руб. заплатит 45 842 руб. + 17 000 руб. (1% от 2 млн - 300 тыс.) = 62 842 руб.
Кроме того, по желанию ИП может застраховать себя на случай временной нетрудоспособности и тогда появится право на больничный, а у женщин — право на выплаты по беременности и родам. Для этого нужно заключить договор с Социальным фондом России (СФР) и заплатить 5 652,22 руб.
© iStock.com / brankokosteskiЗаключение договора
© iStock.com / brankokosteski
Заключение договора
За сотрудников
Работодатели уплачивают за своих сотрудников НДФЛ, взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства. В 2023 году для ИП, у которых есть сотрудники, действуют базовые тарифы страховых взносов:
- 30% в пределах облагаемой базы в размере 1 917 000 руб.;
- 15,1%, если выплаты сотруднику превысили 1 917 000 руб.
“Дополнительно еще уплачиваются взносы от несчастных случаев и травматизма в размере от 0,2% до 8,5% от выплат сотрудникам. Ставка зависит от вида деятельности”, — отметила Наталья Зарипова, эксперт-бухгалтер в банке “Точка”.
Из чего складывается сумма
Сумма страховых отчислений ИП складывается из фиксированной части и дополнительных взносов.
Фиксированный взнос
Фиксированная часть оплачивается независимо от того, были ли получены доходы.
“Если ИП работает целый год, то в 2023 году эта сумма составит 45 842 руб. Если же открыть ИП в середине года, то взносы рассчитываются пропорционально отработанным дням. При закрытии ИП в течение года, взносы также будут пересчитаны”, — пояснила эксперт.
Дополнительный взнос
Если годовой доход индивидуального предпринимателя превышает 300 000 руб., то ему необходимо платить на пенсионное страхование 1% от суммы превышения. Например, доход ИП составил 1 млн руб. Тогда дополнительный взнос составит 7000 руб. - 1% от 1 млн - 300 тыс. руб.
ИП на НПД и АУСН также не обязаны платить дополнительные взносы, как и в случае с фиксированными выплатами.
Максимальный размер
Наталья Зарипова отметила, что максимальная сумма дополнительных страховых взносов ИП ограничена и лимит каждый год меняется. В 2023 году – это 257 061 руб. Поэтому нужно будет заплатить только эту сумму, даже если при расчете получится больше.
© iStock.com / filadendronОнлайн оплата счета
© iStock.com / filadendron
Онлайн оплата счета
Пример расчета
Рассчитать размер взносов на обязательное страхование несложно. К примеру, предприниматель за год заработал 8 млн руб.:
45 842 + (8 000 000 – 300 000) * 1% = 122 842 руб.
Что считается доходом
Сумма дополнительных взносов зависит от годового дохода, который на разных режимах налогообложения рассчитывается по-разному:
- 1.ОСНО — все доходы, с которых ИП платит НДФЛ (доходы - профессиональные вычеты - 300 000) * 1%.
- 2.Патент — потенциально возможный доход, установленный в регионе деятельности для конкретного вида бизнеса. Рассчитывается на период действия патента (стоимость патента / 0,06 - 300 000) * 1%.
- 3.УСН “Доходы” — все, что ИП заработал от бизнеса. В основном, это доходы от продажи товаров или услуг (доходы - 300 000) * 1%.
- 4.УСН “Доходы минус расходы” — доходы после вычета расходов (доходы - расходы - 300 000) * 1%.
Особенности расчета страховых взносов за неполный год
Если ИП работает неполный год, сумма фиксированных взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням.
Екатерина Горохова, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг “НАФКО”, привела пример расчетов с условием регистрации ИП 06.03.2023 года.
Применяется следующая формула:
(Ф:12) * М + (Ф/12/К) * Д, где:
- Ф — фиксированная сумма, 45 842 руб.;
- М — число полных месяцев, во время которых функционирует ИП. В приведенном примере это 9;
- К — число дней в месяце, в котором ИП начал или закончил свою деятельность. В марте 31 день;
- Д — число дней в этом же месяце, в течение которых ИП работает. Это 26 дней.
© iStock.com / fizkesДевушка считает сумму выплат на калькуляторе
© iStock.com / fizkes
Девушка считает сумму выплат на калькуляторе
Таким образом получается:
(45 842,00 / 12) * 9 + (45 842,00 / 12 / 31) * 26 = 37 585,51
Это и будет сумма обязательного страхового взноса для ИП. Ее размер также можно рассчитать на калькуляторе ФНС.
Как оплатить страховые взносы
До 2023 года страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОМС) платились отдельно. Теперь в результате введения единого платежа их перечисляют одной суммой.
“Взносы на травматизм по-прежнему вносятся отдельно в Социальный фонд России.
Это новый фонд, который начал работу с 2023 года после слияния ФСС и ПФР”, — рассказала Анастасия Громакова, руководитель юридического департамента компании “Эгро-Трейд”.
Где оплачивать
Страховые взносы перечисляют единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).
“При этом 2023 год является переходным, поэтому можно продолжать платить как прежде: указывая в платежке конкретный КБК (код бюджетной классификации) страховых отчислений”, — добавила Наталья Зарипова.
Сроки
Фиксированную часть страховых взносов нужно уплатить до окончания отчетного года, то есть до 31 декабря.
“За 2023 год уплатить фиксированные взносы нужно до 09.01.2024. Срок уплаты дополнительных взносов 1% за 2023 год – до 1 июля 2024 года. Срок уплаты страховых взносов за сотрудников — до 28 числа следующего месяца. То есть страховые взносы, которые были начислены за сентябрь, оплатить надо до 28.10.2023 года. При этом, взносы от несчастных случаев вносят до 15 числа следующего месяца”, — объяснила Наталья Зарипова.
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КБК
В этом году выбор КБК зависит от того, какой способ оплаты выбрал индивидуальный предприниматель: одним платежом на ЕНС или отдельно по каждому взносу с разными реквизитами.
Если ИП выбрал единый платеж, то КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510 (фиксированная часть + 1%).
Отдельными платежами:
- 182 1 02 02000 01 1000 160 — фиксированная часть;
- 182 1 02 03000 01 1000 160 — 1% от доходов выше 300 тыс. руб.
Ответственность за неуплату
Если не платить страховые взносы, то ИП будут начислять пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 от ставки Банка России. За неуплату в срок дополнительной части взносов предпринимателя могут оштрафовать на 20%, штраф вырастет до 40%, если докажут, что недоимка образовалась умышленно.
Когда можно не платить страховые взносы
Михаил Демидов, научный сотрудник лаборатории стратегического развития и евразийской интеграции РАНХиГС г. Санкт-Петербурга перечислил ряд случаев, когда ИП может не платить страховые взносы за себя, если он не вел деятельность:
- 1.Прохождение военной службы по призыву.
- 2.Уход за ребенком до 1,5 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.
- 3.Проживание с супругом — военнослужащим-контрактником в местности, где нет возможности трудоустроиться или за границей с супругом, которого направили в дипломатическое представительство или консульское учреждение России.
Как уменьшить налог на страховые взносы
С 2023 года ИП на упрощенной или патентной налоговой системе могут уменьшить налог на страховые взносы до того, как они уплачены — в течение налогового периода (или в год действия патента).
“Ранее взносы, из-за которых мог быть уменьшен налог, учитывались только по факту оплаты. Теперь же они уменьшают налог в текущем году, даже если последний день календарного года выпадает на выходной, и оплата переносится на первый рабочий день января следующего года”, — объяснила Екатерина Горохова.
Так, налог УСН за первое полугодие 2023 можно уменьшить на взносы, которые заплатили с 1 января до 30 июня 2023 года.