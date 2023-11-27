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В ГД внесли проект о выплатах родителям школьников к началу учебного года - РИА Новости, 27.11.2023
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18:58 27.11.2023
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В ГД внесли проект о выплатах родителям школьников к началу учебного года
В ГД внесли проект о выплатах родителям школьников к началу учебного года - РИА Новости, 27.11.2023
В ГД внесли проект о выплатах родителям школьников к началу учебного года
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление одному из родителей права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:58
2023-11-27T18:58
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление одному из родителей права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство РФ и осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициатором проекта выступило заксобрание Ленинградской области. "В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечается там же, законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.
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ленинградская область, госдума рф, общество, образование - общество, россия
Ленинградская область, Госдума РФ, Общество, Образование - Общество, Россия
В ГД внесли проект о выплатах родителям школьников к началу учебного года

В ГД внесли проект о ежегодных выплатах родителям школьников в 15 тысяч рублей

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление одному из родителей права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство РФ и осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Инициатором проекта выступило заксобрание Ленинградской области.
"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается там же, законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.
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