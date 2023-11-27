https://ria.ru/20231127/vstrecha-1912233179.html

Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена

Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 27.11.2023

Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена

Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:59

2023-11-27T19:59

2023-11-27T20:12

россия

китай

в мире

си цзиньпин

джо байден

сша

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."От американцев мы ничего подобного не ждали, а в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую "сверку часов", за что мы им, безусловно, благодарны", - сказал Рябков журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

россия

китай

сша

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россия, китай, в мире, си цзиньпин, джо байден, сша