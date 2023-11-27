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Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 27.11.2023
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19:59 27.11.2023 (обновлено: 20:12 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/vstrecha-1912233179.html
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 27.11.2023
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена
Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:59
2023-11-27T20:12
россия
китай
в мире
си цзиньпин
джо байден
сша
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."От американцев мы ничего подобного не ждали, а в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую "сверку часов", за что мы им, безусловно, благодарны", - сказал Рябков журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".
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россия, китай, в мире, си цзиньпин, джо байден, сша
Россия, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден, США
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена

Рябков: Россия и Китай провели сверку часов после встречи Си Цзиньпина и Байдена

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"От американцев мы ничего подобного не ждали, а в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую "сверку часов", за что мы им, безусловно, благодарны", - сказал Рябков журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".
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РоссияКитайВ миреСи ЦзиньпинДжо БайденСША
 
 
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