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Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 27.11.2023
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена
Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:59
2023-11-27T19:59
2023-11-27T20:12
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели "сверку часов" после состоявшейся ранее в ноябре встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."От американцев мы ничего подобного не ждали, а в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую "сверку часов", за что мы им, безусловно, благодарны", - сказал Рябков журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".
https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html
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россия, китай, в мире, си цзиньпин, джо байден, сша
Россия, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден, США
Рябков прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена
Рябков: Россия и Китай провели сверку часов после встречи Си Цзиньпина и Байдена