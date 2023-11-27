https://ria.ru/20231127/ushakov-1912045259.html

Страны мирового большинства не противопоставляют себя Западу, заявил Ушаков

Страны мирового большинства не противопоставляют себя Западу, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023

Страны мирового большинства не противопоставляют себя Западу, заявил Ушаков

Страны мирового большинства не противопоставляют себя Западу, продолжают сотрудничество с разными государствами, их растущее влияние воплощает модель... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:42

2023-11-27T10:42

2023-11-27T12:44

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны мирового большинства не противопоставляют себя Западу, продолжают сотрудничество с разными государствами, их растущее влияние воплощает модель безблокового и многополярного мироустройства, которой отдает предпочтение и Россия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мировое большинство - это не противостоящий Западу второй блок, это не новое издание движения неприсоединения образца "холодной войны". Напротив, ему свойственно отрицание блоковости. Многие из незападных стран поддерживают с теми же США и Евросоюзом партнерские связи, но - подчеркну - не в ущерб своему суверенитету, не в ущерб отношениям с Китаем, с Россией и другими незападными центрами", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.Он подчеркнул, что страны большинства уважают культурно-цивилизационное и политическое многообразие мира, "не хотят переделывать друг друга по собственному образу и подобию"."Некоторые из них выступают геополитическими конкурентами, но при этом сотрудничают по многим, в том числе глобальным вопросам, и их конкуренция не приобретает тотальный характер. Доля сотрудничества пусть постепенно, но постоянно растет", - добавил Ушаков.Само появление такого мирового большинства, по его мнению, свидетельствует о том, что эпоха преобладания Запада в мировой политике завершается и мир уходит от западоцентричности к многополярности.

https://ria.ru/20220916/rossiya-1817225314.html

https://ria.ru/20231116/kitay-1909738649.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, юрий ушаков, сша, китай