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Запад опасается краха Украины на поле боя уже этой зимой, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912132246.html
Запад опасается краха Украины на поле боя уже этой зимой, сообщили СМИ
Запад опасается краха Украины на поле боя уже этой зимой, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2023
Запад опасается краха Украины на поле боя уже этой зимой, сообщили СМИ
Ряд западных чиновников опасаются, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:32
2023-11-27T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ряд западных чиновников опасаются, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, пишет американская газета Wall Street Journal. "Некоторые европейские чиновники даже опасаются, что положение Украины на поле боя может потерпеть крах уже этой зимой", - говорится в публикации газеты. Как отмечает издание, украинская армия испытывает нехватку пехоты из-за больших потерь в ходе наступления. "Нехватка боеприпасов также означает, что Украина вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени", - подчеркивается в публикации. Ранее бывший британский офицер Глен Грант заявлял, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что ВСУ последние десять дней тщетно совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло. Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1,831 единиц бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Впрочем, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию эти боеприпасы не в состоянии.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад опасается краха Украины на поле боя уже этой зимой, сообщили СМИ

WSJ: западные чиновники опасаются краха Украины на поле боя уже этой зимой

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ряд западных чиновников опасаются, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Некоторые европейские чиновники даже опасаются, что положение Украины на поле боя может потерпеть крах уже этой зимой", - говорится в публикации газеты. Как отмечает издание, украинская армия испытывает нехватку пехоты из-за больших потерь в ходе наступления.
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"Нехватка боеприпасов также означает, что Украина вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени", - подчеркивается в публикации. Ранее бывший британский офицер Глен Грант заявлял, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что ВСУ последние десять дней тщетно совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло.
Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1,831 единиц бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Впрочем, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию эти боеприпасы не в состоянии.
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