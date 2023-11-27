https://ria.ru/20231127/ukraina-1912126845.html
Главы МИД НАТО хотят согласовать рекомендации по членству Украины
Главы МИД НАТО хотят согласовать рекомендации по членству Украины - РИА Новости, 27.11.2023
Главы МИД НАТО хотят согласовать рекомендации по членству Украины
Главы МИД НАТО намерены согласовать 28-29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в НАТО, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:19
2023-11-27T14:19
2023-11-27T14:38
в мире
нато
украина
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Главы МИД НАТО намерены согласовать 28-29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в НАТО, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг."Все союзники согласны, что Украина станет членом альянса… На встрече в Брюсселе мы согласуем рекомендации в реформах Украины, которые приближают ее к членству", - сказал он.Столтенберг указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта".
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911317178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
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Главы МИД НАТО хотят согласовать рекомендации по членству Украины
Главы МИД НАТО 28-29 ноября хотят согласовать рекомендации по членству Украины