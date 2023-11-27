https://ria.ru/20231127/ukraina-1912046890.html
Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков
Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023
Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков
Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упертости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности в Европе, заявил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:50
2023-11-27T10:50
2023-11-27T10:56
в мире
украина
россия
нато
юрий ушаков
евгений примаков
обсе
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упертости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности в Европе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Выступая в понедельник на открытии "Примаковских чтений", он напомнил, что в самом начале своей министерской карьеры в МИД Евгений Примаков был крайне обеспокоен активизировавшимся в то время расширением НАТО. Тогда, отметил Ушаков, была идея создания новой системы европейской безопасности, в которой НАТО наряду с другими организациями вошла бы "под общий зонтик ОБСЕ". Однако США и другие члены альянса предложенные правила обеспечения безопасности в Европе не приняли, добавил помощник президента."Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", - заявил Ушаков.
https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, нато, юрий ушаков, евгений примаков, обсе, европа
В мире, Украина, Россия, НАТО, Юрий Ушаков, Евгений Примаков, ОБСЕ, Европа
Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков
Ушаков: ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России