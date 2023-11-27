https://ria.ru/20231127/ukraina-1912046890.html

Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков

Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.11.2023

Ситуация вокруг Украины стала результатом упертости НАТО, заявил Ушаков

Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упертости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности в Европе, заявил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:50

2023-11-27T10:50

2023-11-27T10:56

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упертости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности в Европе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Выступая в понедельник на открытии "Примаковских чтений", он напомнил, что в самом начале своей министерской карьеры в МИД Евгений Примаков был крайне обеспокоен активизировавшимся в то время расширением НАТО. Тогда, отметил Ушаков, была идея создания новой системы европейской безопасности, в которой НАТО наряду с другими организациями вошла бы "под общий зонтик ОБСЕ". Однако США и другие члены альянса предложенные правила обеспечения безопасности в Европе не приняли, добавил помощник президента."Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", - заявил Ушаков.

https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, нато, юрий ушаков, евгений примаков, обсе, европа