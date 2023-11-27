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Арестович* заявил, что Украину "кинули" - РИА Новости, 27.11.2023
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07:29 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912016613.html
Арестович* заявил, что Украину "кинули"
Арестович* заявил, что Украину "кинули" - РИА Новости, 27.11.2023
Арестович* заявил, что Украину "кинули"
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* раскритиковал украинских чиновников за перебрасывание ответственности за продолжение военного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:29
2023-11-27T07:29
украина
стамбул
киев
алексей арестович
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* раскритиковал украинских чиновников за перебрасывание ответственности за продолжение военного конфликта и заявил, что "настоящая ответственность" лежит на тех, кто обещал Киеву поддержку для ведения длительных боевых действий, но в итоге "кинули" его, а украинская власть "тупостью и коррупцией" дала формальный и неформальный повод для этого. Арестович* обвинил в "перебрасывании ответственности" главу фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию и депутата Рады от этой же партии Марьяну Безуглую. Ранее Арахамия в интервью телеканалу "1+1" говорил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, по его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ. Как отмечал Арахамия, Киев также не согласился на прекращение огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус. Безуглая же заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти". "У Зеленского, похоже, ответственность решили распределить между Джонсоном и Залужным.... Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее. Читай - кинул", - написал Арестович* в Telegram-канале. Он считает, что "мы свою войну выиграли". "Эта наша война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями, и пару сотен тысяч людей были бы живы. А потом началась другая война", - добавил Арестович*, пожаловавшись на объемы военной помощи и на "новое мирное соглашение", которое, как он пишет, попробуют навязать Украине. Арестович* обвинил и украинское руководство, что оно "своей тупостью и коррупцией дало множество формальных и неформальных поводов нас кинуть, по сути обеспечив надежный набор аргументов Большому Западу для оправдания этого кидка".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231127/namek-1912015012.html
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украина, стамбул, киев, алексей арестович , владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, в мире, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Стамбул, Киев, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, В мире, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Арестович* заявил, что Украину "кинули"

Экс-советник офиса Зеленского Арестович: Киев кинули, но повод дали сами власти

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) / Алексей Арестович*
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) /
Алексей Арестович*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* раскритиковал украинских чиновников за перебрасывание ответственности за продолжение военного конфликта и заявил, что "настоящая ответственность" лежит на тех, кто обещал Киеву поддержку для ведения длительных боевых действий, но в итоге "кинули" его, а украинская власть "тупостью и коррупцией" дала формальный и неформальный повод для этого.
Арестович* обвинил в "перебрасывании ответственности" главу фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию и депутата Рады от этой же партии Марьяну Безуглую.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного
Вчера, 06:54
Ранее Арахамия в интервью телеканалу "1+1" говорил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, по его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ. Как отмечал Арахамия, Киев также не согласился на прекращение огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус. Безуглая же заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти".
"У Зеленского, похоже, ответственность решили распределить между Джонсоном и Залужным.... Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее. Читай - кинул", - написал Арестович* в Telegram-канале.
Он считает, что "мы свою войну выиграли". "Эта наша война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями, и пару сотен тысяч людей были бы живы. А потом началась другая война", - добавил Арестович*, пожаловавшись на объемы военной помощи и на "новое мирное соглашение", которое, как он пишет, попробуют навязать Украине.
Арестович* обвинил и украинское руководство, что оно "своей тупостью и коррупцией дало множество формальных и неформальных поводов нас кинуть, по сути обеспечив надежный набор аргументов Большому Западу для оправдания этого кидка".

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Украинские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против Арестовича*
16 ноября, 19:26
 
УкраинаСтамбулКиевАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныВ миреФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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